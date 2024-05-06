Sürdürülebilir temalı fonlardan rekor kazanç!

EMEKLİLİK FONLARI

Yıllık yüzde 200 kazandıran emeklilik fonları

Son bir yılda yüksek riskli emeklilik fonları, yüksek getirilerle dikkat çekti. Bu kategoride, Axa Hayat ve Emeklilik Hisse Senedi EYF (HES) fonu %224,71 ile son bir yıl içinde en yüksek getiri sağlayan fon olarak öne çıktı. Bu fonun yatırımcı sayısı 16,122, portföy değeri ise 2,798 milyon TL oldu.