Sürdürülebilir temalı fonlardan rekor kazanç!
Sürdürülebilir temalı fonların getirisi yılbaşından bu yana yüzde 53’lere çıkarken yıllık getirileri yüzde 173’e kadar yükseldi. Peki, en yüksek yıllık getiriye ulaşan fon hangisi oldu? Zeynep Aktaş, sürdürülebilir temalı fonlardan rekor kazanç fonlarını analiz etti...
Sürdürülebilir temalı fonlar yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Bu fonların yılbaşından bu yana getirisi yüzde 53’lere çıkarken yıllık getirileri yüzde 173’e kadar tırmandı. Yıllık bazda en fazla kazandıran 10 fonda yılbaşından bu yana %11,72 ile %53,37 arasında değişen getiriler elde edildi.
Son bir yılda ise ICBC Turkey Portföy Sürdürülebilir Hisse Senedi Fonu (HSYF) %173,95 ile en yüksek yıllık getiriye ulaşan fon oldu. Yapı Kredi Portföy BİST Sürdürülebilir Endeks Hisse Senedi Fonu %170,68 ile ikinci sırada yer aldı. HSBC Portföy Sürdürülebilir Hisse Senedi (TL) Fonu (HSYF) %167,84 ile üçüncü sırada geldi. Yüksek getirili ilk 10 fonun toplam yatırımcı sayısı 29,508 oldu.
EMEKLİLİK FONLARI
Yıllık yüzde 200 kazandıran emeklilik fonları
Son bir yılda yüksek riskli emeklilik fonları, yüksek getirilerle dikkat çekti. Bu kategoride, Axa Hayat ve Emeklilik Hisse Senedi EYF (HES) fonu %224,71 ile son bir yıl içinde en yüksek getiri sağlayan fon olarak öne çıktı. Bu fonun yatırımcı sayısı 16,122, portföy değeri ise 2,798 milyon TL oldu.
İkinci sırada %205,43 getiri ile Anadolu Hayat Emeklilik Teknoloji Sektörü Hisse Senedi EYF (BHT) yer aldı. Bu fonun yatırımcı sayısı 77,633, portföy değeri ise 2,861 milyon TL olarak gerçekleşti.