Süreç başladı: İşte 10 soruda kira beyannamesinde merak edilenler...
Milyonlarca gayrimenkul sahibini yakından ilgilendiren kira beyanname verme süreci bugün başladı. Gelir İdaresi Başkanlığı bu yıl, "kira bildirim formu" ile kiracıları da sürece dahil ettiğini duyurdu. Söz konusu gelişme sonrası vatandaşlar beyannameye yönelik pek çok konuyu merak etmeye başladı. İşte kira beyannamesine ilişkin merak edilen bazı soruların cevapları...
Kiracılar, eğer Dijital Vergi Dairesi'ne abonelerse kullanıcı bilgileri ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak forma ulaşabiliyorlar, e-Devlet şifresi ile de gerekli bilgilere erişim sağlayabiliyorlar. Bu yöntemle mülk sahiplerinin beyan ettiği kira gelirleriyle kiracıların beyanlarını karşılaştırılması amaçlanıyor.
Uygulamayla düşük kira bedeli gösterenler, yanlış beyanda bulunanlar veya hiç beyanda bulunmayanlar ortaya çıkarılıyor. Ayrıca vergi kayıp ve kaçağının önlenmesi planlanıyor
Kira beyannamesine ilişkin merak edilen 10 soruya 10 cevap şöyle:
Soru 1 : Kimlerin beyanname doldurma zorunluluğu bulunuyor?
2023'te konuttan yıllık 21 bin lira, iş yerinden 150 bin liranın üzerinde kira geliri elde eden gayrimenkul sahipleri gelir vergisi ödeyecek.
Soru 2 : Kira geliri elde eden mülk sahipleri ne zaman beyanname verebilecekler?
Beyannameler, 1 Mart-1 Nisan (31 Mart'ın hafta sonuna rastlaması nedeniyle) tarihleri arasında verilebilecek.
Soru 3 : Kira beyannamesi nasıl doldurulacak?
Mülk sahipleri, Gelir İdaresi Başkanlığının "gib.gov.tr" internet adresi üzerinden "hazır beyanname sistemini" doldurabilecekler, Dijital Vergi Dairesi'nden hazır beyana ulaşılabilecekler.