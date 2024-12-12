Suriyelilerin dönüşü kiralara yansıyacak: İşte İstanbul'da yüzde 30’a varan düşüş beklenen ilçeler
Esad rejiminin yıkılmasının ardından Türkiye'deki Suriyelilerin ülkelerine dönüşleri hız kazandı. Uzmanlar Suriyeli nüfusun Türkiye’nin büyük şehirlerinden, özellikle de İstanbul’un Avrupa yakasından hızla azalmasının kira fiyatları ve konut piyasası üzerinde doğrudan etkiler yaratacağını belirtti.
Gayrimenkul Hukuku Enstitüsü Başkanı Av. Ali Yüksel, İstanbul'daki emlak piyasasına dair çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. CNBC-e'ye konuşan Yüksel, Suriyeli nüfusun Türkiye'nin büyük şehirlerinden, özellikle de İstanbul'un Avrupa yakasından hızla azalmasının kira fiyatları ve konut piyasası üzerinde doğrudan etkiler oluşturacağını ifade etti.
“SURİYELİDEN SATILIK” VE “ACİL KELEPİR” İLANLARINDA ARTIŞ
Son zamanlarda ilan sitelerinde “acil satılık”, “Suriyeliden satılık” ve “acil kelepir” başlıklı ilanların arttığını söyleyen Yüksel, bu durumun gayrimenkul piyasasında dolandırıcılık riskini de beraberinde getirdiğini vurguladı. İstanbul gibi metropollerde artan bu tür ilanlar, piyasadaki dalgalanmaları ve mevcut belirsizliği gözler önüne seriyor.
Resmi kayıtlara göre İstanbul’da 500-600 bin civarında Suriyeli bulunduğunu belirten Yüksel, bu nüfusun önemli bir kısmının Avrupa yakasında Sultangazi, Eyüpsultan, Esenler, Esenyurt, Fatih ve Bağcılar gibi ilçelerde yoğunlaştığını ifade etti.