Suriyelilerin dönüşü kiralara yansıyacak: İşte İstanbul'da yüzde 30’a varan düşüş beklenen ilçeler

Resmi kayıtlara göre İstanbul’da 500-600 bin civarında Suriyeli bulunduğunu belirten Yüksel, bu nüfusun önemli bir kısmının Avrupa yakasında Sultangazi, Eyüpsultan, Esenler, Esenyurt, Fatih ve Bağcılar gibi ilçelerde yoğunlaştığını ifade etti.