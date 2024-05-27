Sürücüler dikkat: Son tarih 31 Aralık... 15 lira yerine 5 bin TL ödemek zorunda kalabilirsiniz
Eski tip sürücü belgelerini değiştirme süresi 31 Aralık 2024 tarihinde sona erecek. Eski tip sürücü belgesi olanlar yıl sonuna kadar belgelerini yenilemeleri durumunda indirimli olarak 15 lira ödemeyle yeni sürücü belgelerine sahip olabilecek. Ancak 2025'ten itibaren yenileyecekler ise 5 bin liranın üzerinde ödeme yapmak durumunda...
Yeni tip ehliyete geçiş için süre yıl sonunda dolacak olmasına rağmen 7 milyonun üzerinde kişi ehliyet yenileme başvurusunda bulunmadı.
Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin 1 Ocak 2016'da yürürlüğe giren geçici 10'uncu maddesi uyarınca sürücü belgelerini değiştirme işlemlerinin 5 yıl içerisinde tamamlanması gerekiyordu.
Ancak, Covid-19 salgını nedeniyle 1 Ocak 2016'dan önce düzenlenen eski tip sürücü belgelerini değiştirme süresi İçişleri Bakanlığınca 31 Aralık 2022'den itibaren 31 Aralık 2024'e kadar uzatıldı.
Bugüne kadar nüfus müdürlüklerine 25 milyon 894 bin 321 kişi sürücü belgesini yenilemek için başvurdu. Ancak 7 milyon 159 bin 176 kişi ise eski tip sürücü belgesini kullanmayı sürdürüyor.
EK ÜCRET ÖDEMEK ZORUNDA KALACAKLAR
Eski tip sürücü belgeleri, 31 Aralık 2024'e kadar 13 lira değerli kağıt bedeli ve 2 lira vakıf payı ile indirimli olarak toplam 15 lira karşılığında yenisiyle değiştirilecek.
1 Ocak 2025'ten sonra eski tip sürücü belgelerini yenilemek isteyenlerin ise sürücü belgesi harç ücreti, değerli kağıt bedeli ile vakıf payı bedelini tam yatırmaları gerekecek.