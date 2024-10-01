Sürücüler dikkat! Yeni yılda en düşük trafik cezası ne kadar olacak?

Yeniden Değerleme Oranı (YDO), bir yıl boyunca yaşanan fiyat artışlarını dikkate alarak belirlenen bir oran olup, vergi, harç ve ceza gibi mali yükümlülüklerin artırılmasında kullanılıyor. Bu oran, vergi, harç ve cezaların belirli bir enflasyon oranına göre otomatik olarak güncellenmesini sağlıyor.