Tabela değişti: Motorin ve benzine dev zam geldi! İşte 4 Eylül 2026 güncel akaryakıt fiyatları
ABD ile İran arasında yeniden tırmanan gerilim ve Ukrayna’nın Rusya’daki petrol rafinerilerine yönelik saldırıları, küresel petrol piyasalarında arz endişelerini artırdı. Jeopolitik risklerin petrol fiyatları üzerindeki etkisi Türkiye’de akaryakıt fiyatlarına da yansıdı. Yaşanan gelişmelerin ardından motorinin litre fiyatına 7,72 TL, benzinin litre fiyatına ise 2,48 TL zam yapıldı. Peki 4 Eylül 2026 Cuma günü benzin, motorin ve LPG fiyatı ne kadar oldu? İşte güncel akaryakıt fiyatları...
ABD ile İran arasında yeniden tırmanan gerilim ve Ukrayna’nın Rusya’daki petrol rafinerilerini hedef alan saldırıları, küresel petrol piyasalarında arz endişelerini artırdı.
Jeopolitik risklerin etkisiyle petrol fiyatlarında yaşanan yükseliş, akaryakıt fiyatlarına da yüksek oranlı zam olarak yansıdı.
MOTORİN VE BENZİNE DEV ZAM GELDİ
Son olarak motorinin litre fiyatına 7,72 TL, benzinin litre fiyatına ise 2,48 TL zam yapıldı. Zamlı fiyatlar, gece yarısından itibaren akaryakıt istasyonlarında uygulanmaya başladı.