Tabela yine değişti, benzine indirim geldi: İşte 23 Ağustos 2024 Cuma güncel akaryakıt fiyatları
Benzin fiyatlarına yapılan 1 lira 45 kuruşluk indirim, gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıdı. Peki, motorine de indirim gelecek mi? Benzin ne kadar oldu? İşte 23 Ağustos 2024 Cuma günü güncel akaryakıt fiyatları...
Akaryakıt fiyatları bugünden geçerli olacak şekilde yeniden değişti.
Benzin fiyatlarında yapılan 1 lira 45 kuruşluk indirim, gece yarısından itibaren pompaya yansıdı.
MOTORİN FİYATINDA ZAM YA DA İNDİRİM VAR MI?
Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ederken, motorin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik yaşanmadı.
İstanbul’da güncel akaryakıt fiyatlarına göre, motorinin litresi 43.94 liradan, benzinin litresi ise ortalama 43.24 liradan satışa sunuluyor.