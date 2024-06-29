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  4. Tabelada fiyat değişti: Benzin ve motorine zam geldi (29 Haziran 2024 güncel akaryakıt fiyatları)

Tabelada fiyat değişti: Benzin ve motorine zam geldi (29 Haziran 2024 güncel akaryakıt fiyatları)

Benzin ve motorine gelen 13 kuruşluk zam bu gece yarısı itibariyle pompaya yansıdı.

Tabelada fiyat değişti: Benzin ve motorine zam geldi (29 Haziran 2024 güncel akaryakıt fiyatları) - Sayfa 1

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

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Tabelada fiyat değişti: Benzin ve motorine zam geldi (29 Haziran 2024 güncel akaryakıt fiyatları) - Sayfa 2

Benzin ve motorine 13 kuruş zam geldi. Fiyat artışı bu gece yarısından itibaren (29 Haziran 2024) pompaya yansıdı.

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Tabelada fiyat değişti: Benzin ve motorine zam geldi (29 Haziran 2024 güncel akaryakıt fiyatları) - Sayfa 3

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 42.48 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 42.39 liradan satılıyor.

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Tabelada fiyat değişti: Benzin ve motorine zam geldi (29 Haziran 2024 güncel akaryakıt fiyatları) - Sayfa 4

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

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