Tahminler değişti: 11 hisse için hedef fiyat açıklandı! Aselsan, Mavi, Koza Altın, Turkcell, Migros
Borsa İstanbul’da işlem gören halka açık şirketler için aracı kurumlar, yeni hedef tahminlerini açıkladı.
Borsa İstanbul’da işlem gören halka açık şirketler için aracı kurumların araştırma raporu ve hedef fiyat açıklamaları devam ediyor. 23 Mayıs Cuma günü aracı kurumlardan 11 hisse senedi için 13 hedef fiyat açıklaması geldi.
1 | 12
Koza Altın İşletmeleri A.Ş. (KOZAL)
|Aracı Kurum
|Hedef fiyat
|Tavsiye
|Gedik Yatırım
|30,22 TL
|Endekse paralel getiri
|Halk Yatırım
|34,30 TL
|Al
|İş Yatırım
|27,00 TL
|Tut
2 | 12
Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASELS)
|Aracı Kurum
|Hedef fiyat
|Tavsiye
|Ahlatcı Yatırım
|162,60 TL
|Tut
3 | 12