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  4. Tahminler değişti: 11 hisse için hedef fiyat açıklandı! Aselsan, Mavi, Koza Altın, Turkcell, Migros

Tahminler değişti: 11 hisse için hedef fiyat açıklandı! Aselsan, Mavi, Koza Altın, Turkcell, Migros

Borsa İstanbul’da işlem gören halka açık şirketler için aracı kurumlar, yeni hedef tahminlerini açıkladı.

Tahminler değişti: 11 hisse için hedef fiyat açıklandı! Aselsan, Mavi, Koza Altın, Turkcell, Migros - Sayfa 1

Borsa İstanbul’da işlem gören halka açık şirketler için aracı kurumların araştırma raporu ve hedef fiyat açıklamaları devam ediyor. 23 Mayıs Cuma günü aracı kurumlardan 11 hisse senedi için 13 hedef fiyat açıklaması geldi.

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Tahminler değişti: 11 hisse için hedef fiyat açıklandı! Aselsan, Mavi, Koza Altın, Turkcell, Migros - Sayfa 2

Koza Altın İşletmeleri A.Ş. (KOZAL) 

Aracı Kurum Hedef fiyat Tavsiye
Gedik Yatırım 30,22 TL Endekse paralel getiri
Halk Yatırım 34,30 TL Al
İş Yatırım 27,00 TL Tut
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Tahminler değişti: 11 hisse için hedef fiyat açıklandı! Aselsan, Mavi, Koza Altın, Turkcell, Migros - Sayfa 3

Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASELS) 

Aracı Kurum Hedef fiyat Tavsiye
Ahlatcı Yatırım 162,60 TL Tut
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Tahminler değişti: 11 hisse için hedef fiyat açıklandı! Aselsan, Mavi, Koza Altın, Turkcell, Migros - Sayfa 4

Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (CIMSA) 

Aracı Kurum Hedef fiyat Tavsiye
Ahlatcı Yatırım 65,50 TL Tut
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