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  4. Tahminler değişti: 14 hisse için 37 hedef fiyat açıklandı: Bim, Tofaş, Turkcell, Arçelik, Otokar...

Tahminler değişti: 14 hisse için 37 hedef fiyat açıklandı: Bim, Tofaş, Turkcell, Arçelik, Otokar...

Borsa İstanbul’da işlem gören halka açık şirketler için aracı kurumlar, yeni hedef tahminlerini açıkladı.

Tahminler değişti: 14 hisse için 37 hedef fiyat açıklandı: Bim, Tofaş, Turkcell, Arçelik, Otokar... - Sayfa 1

Borsa İstanbul’da işlem gören halka açık şirketler için aracı kurumların araştırma raporu ve hedef fiyat açıklamaları devam ediyor. 29 Temmuz Salı günü aracı kurumlardan 14 hisse senedi için tam 37 hedef fiyat açıklaması geldi.

İşte hedef fiyat açıklanan 14 hisse... 

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Tahminler değişti: 14 hisse için 37 hedef fiyat açıklandı: Bim, Tofaş, Turkcell, Arçelik, Otokar... - Sayfa 2

Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. (TOASO)
Gedik Yatırım hedef fiyat tahmini: 270,98 TL
Tavsiye: Endekse paralel getiri

Deniz Yatırım hedef fiyat tahmini: 220,00 TL
Tavsiye: Tut

Vakıf Yatırım hedef fiyat tahmini: 310,00 TL
Tavsiye: Al

İntegral Yatırım hedef fiyat tahmini: 307,00 TL
Tavsiye: –

Ak Yatırım hedef fiyat tahmini: 455,00 TL
Tavsiye: Endeks üstü getiri

İş Yatırım hedef fiyat tahmini: 470,00 TL
Tavsiye: Al

Garanti BBVA Yatırım hedef fiyat tahmini: 286,90 TL
Tavsiye: Endeks üstü getiri

Şeker Yatırım hedef fiyat tahmini: 284,70 TL
Tavsiye: Al

ICBC Yatırım hedef fiyat tahmini: 270,00 TL
Tavsiye: Nötr

Alnus Yatırım hedef fiyat tahmini: 357,50 TL
Tavsiye: Al

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Tahminler değişti: 14 hisse için 37 hedef fiyat açıklandı: Bim, Tofaş, Turkcell, Arçelik, Otokar... - Sayfa 3

Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. (TTRAK)
Gedik Yatırım hedef fiyat tahmini: 786,37 TL
Tavsiye: Endekse paralel getiri

Deniz Yatırım hedef fiyat tahmini: 850,00 TL
Tavsiye: Tut

Vakıf Yatırım hedef fiyat tahmini: 910,00 TL
Tavsiye: Al

İntegral Yatırım hedef fiyat tahmini: 770,00 TL
Tavsiye: –

Ak Yatırım hedef fiyat tahmini: 900,00 TL
Tavsiye: Endeks üstü getiri

OYAK Yatırım hedef fiyat tahmini: 802,30 TL
Tavsiye: Endekse paralel getiri

Halk Yatırım hedef fiyat tahmini: 741,30 TL
Tavsiye: Tut

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Tahminler değişti: 14 hisse için 37 hedef fiyat açıklandı: Bim, Tofaş, Turkcell, Arçelik, Otokar... - Sayfa 4

Mlp Sağlık Hizmetleri A.Ş. (MPARK)
Gedik Yatırım hedef fiyat tahmini: 455,00 TL
Tavsiye: Endekse paralel getiri

İş Yatırım hedef fiyat tahmini: 526,43 TL
Tavsiye: Al

Deniz Yatırım hedef fiyat tahmini: 583,00 TL
Tavsiye: Al

KuveytTürk Yatırım hedef fiyat tahmini: 544,60 TL
Tavsiye: Al

İntegral Yatırım hedef fiyat tahmini: 570,00 TL
Tavsiye: –

Ak Yatırım hedef fiyat tahmini: 535,00 TL
Tavsiye: Endeks üstü getiri

TERA Yatırım hedef fiyat tahmini: 447,40 TL
Tavsiye: Endeks üstü getiri

OYAK Yatırım hedef fiyat tahmini: 555,00 TL
Tavsiye: Endeks üstü getiri

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