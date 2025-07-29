Tahminler değişti: 14 hisse için 37 hedef fiyat açıklandı: Bim, Tofaş, Turkcell, Arçelik, Otokar...
Borsa İstanbul’da işlem gören halka açık şirketler için aracı kurumlar, yeni hedef tahminlerini açıkladı.
Borsa İstanbul’da işlem gören halka açık şirketler için aracı kurumların araştırma raporu ve hedef fiyat açıklamaları devam ediyor. 29 Temmuz Salı günü aracı kurumlardan 14 hisse senedi için tam 37 hedef fiyat açıklaması geldi.
İşte hedef fiyat açıklanan 14 hisse...
Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. (TOASO)
Gedik Yatırım hedef fiyat tahmini: 270,98 TL
Tavsiye: Endekse paralel getiri
Deniz Yatırım hedef fiyat tahmini: 220,00 TL
Tavsiye: Tut
Vakıf Yatırım hedef fiyat tahmini: 310,00 TL
Tavsiye: Al
İntegral Yatırım hedef fiyat tahmini: 307,00 TL
Tavsiye: –
Ak Yatırım hedef fiyat tahmini: 455,00 TL
Tavsiye: Endeks üstü getiri
İş Yatırım hedef fiyat tahmini: 470,00 TL
Tavsiye: Al
Garanti BBVA Yatırım hedef fiyat tahmini: 286,90 TL
Tavsiye: Endeks üstü getiri
Şeker Yatırım hedef fiyat tahmini: 284,70 TL
Tavsiye: Al
ICBC Yatırım hedef fiyat tahmini: 270,00 TL
Tavsiye: Nötr
Alnus Yatırım hedef fiyat tahmini: 357,50 TL
Tavsiye: Al
Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. (TTRAK)
Gedik Yatırım hedef fiyat tahmini: 786,37 TL
Tavsiye: Endekse paralel getiri
Deniz Yatırım hedef fiyat tahmini: 850,00 TL
Tavsiye: Tut
Vakıf Yatırım hedef fiyat tahmini: 910,00 TL
Tavsiye: Al
İntegral Yatırım hedef fiyat tahmini: 770,00 TL
Tavsiye: –
Ak Yatırım hedef fiyat tahmini: 900,00 TL
Tavsiye: Endeks üstü getiri
OYAK Yatırım hedef fiyat tahmini: 802,30 TL
Tavsiye: Endekse paralel getiri
Halk Yatırım hedef fiyat tahmini: 741,30 TL
Tavsiye: Tut
Mlp Sağlık Hizmetleri A.Ş. (MPARK)
Gedik Yatırım hedef fiyat tahmini: 455,00 TL
Tavsiye: Endekse paralel getiri
İş Yatırım hedef fiyat tahmini: 526,43 TL
Tavsiye: Al
Deniz Yatırım hedef fiyat tahmini: 583,00 TL
Tavsiye: Al
KuveytTürk Yatırım hedef fiyat tahmini: 544,60 TL
Tavsiye: Al
İntegral Yatırım hedef fiyat tahmini: 570,00 TL
Tavsiye: –
Ak Yatırım hedef fiyat tahmini: 535,00 TL
Tavsiye: Endeks üstü getiri
TERA Yatırım hedef fiyat tahmini: 447,40 TL
Tavsiye: Endeks üstü getiri
OYAK Yatırım hedef fiyat tahmini: 555,00 TL
Tavsiye: Endeks üstü getiri