Taklit ve hileli gıda listesi güncellendi: Gazozda ilaç, çayda boya tespit edildi
Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapılmış ile sağlığı riske atabilecek gıdalar listesine yenilerini ekledi. Güncellenen listeye 22 ürün daha dahil edildi. Denetimlerde, gıda boyası karıştırılmış çaylar, tohum yağı içeren zeytinyağları, sakatat bulunduğu belirlenen et ürünleri ve ilaç etken maddesi tespit edilen gazozlar ortaya çıkarıldı.
Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncellemeye devam ediyor. Numuneleri laboratuvar ortamında titizlikle inceleyerek satılan ürünlerin şartlara uygun olup olmadığını denetleniyor ve uygunsuz olanlar ifşa ediliyor.
Bakanlık, "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresindeki bilgilere ekleme yaptı. Taklit ve tağşiş yapılan gıdalar listesinin 'Aynı Değeri Taşımayan Madde Eklenmesi' bölümünde 22 yeni hileli ürün eklenirken taklit ve tağşişin 'Temel Özelliği Etkileyen İçerik Eksikliği' bölümüne 6 yeni hileli ürün eklendi.