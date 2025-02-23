Taklit ve tağşiş listesi güncellendi: Bu ürünlere dikkat! Bakanlık 11 zeytinyağı markasını ifşa etti
Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler kapsamında taklit ve tağşiş yapanlara ilişkin listesini her gün güncelliyor. Son yapılan testlerde sağlığı tehlikeye atacak şekilde tağşiş-taklit yapılan zeytinyağı markaları ifşa edildi. İşte güncel sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar ve taklit - tağşiş listesi...
Vatandaşların sağlıklı gıdaya erişmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler sonrası uygunsuz olan ürünleri ifşa etmeye devam ediyor.
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Zaman zaman güncellenen ve yenileri eklenen uygunsuz ürünler listesine yeni markalar ve ürünler girdi.
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Son yapılan testlerde; gıdada kullanımına izin verilmeyen boya kullanımı ve tohum yağları karıştırılması tespit edildi.
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