Taksilerde yeni dönem! Kamerası olmayan araç muayenesinden geçemeyecek
Taksilerdeki güvenlik sorunu ve saldırılar nedeniyle İçişleri Bakanlığı harekete geçti. Yayımlanan yönetmeliğe göre, ticari araçlarda kamera zorunluluğu getirildi. Araçlara kamera taktırmayan taksiler TÜVTÜRK’ün araç muayenesinden geçemeyecek ve vize verilmeyecek.
Taksilerde yaşanan saldırılar ve şoförlerin can güvenliği için İçişleri Bakanlığı yayımladığı yönetmelikle yeni önlemleri devreye alıyor. Yönetmelik, taksi ve ticari araçlarda kamera zorunluluğunu getiriyor. Taktırmayan ise araç muayenesinden geçemeyecek ve vize alamayacak.
Son tarih 1 Mart 2025 olarak belirlendi
Taksilerde çalışan şoförlerin can güvenliklerini korumak için başlatılan uygulama 1 Mart 2025 tarihinde uygulanacak. Bakanlığın yönetmeliği ile zorunlu hale gelecek araç içi kameralar ile hem şoförlerin hem de yolcuların güvenliğinin sağlanması amaçlanıyor.
Kamerası olmayana vize verilmeyecek
1 Mart 2025'ten itibaren de araç kamerası olan ticari araçlar tüm TÜVTÜRK muayenelerinden geçemeyecek
İçişleri Bakanlığı’nın yönetmeliğiyle zorunlu oldu
İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özka, 1 Mart 2025 itibariyle kamera olmayan ticari taksilerin araç muayenesinden geçemeyeceğini söyledi. Kameraların şoförlerin güvenliği için önemli olduğuna dikkat çeken Başkan Erkan Özkan, “1 Eylül 2024 tarihi itibariyle ticari araçlarda kamera, İçişleri Bakanlığının yönetmeliğiyle zorunlu hale getirildi. Bunun paralelinde, 1 Mart 2025’ten itibaren de tüm TÜVTÜRK vize istasyonlarında, kamera olmayan araçlara vize verilmeyecek; yani muayeneden geçemeyecekler. Olaylar yaşandıktan sonra, çözüm konusunda kameranın ne kadar önemli olduğu ortaya çıktı. Esnafımız bu konuyla ilgili harekete geçti, kamera taktırmaya başladılar” dedi.