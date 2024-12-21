Taksilerde yeni dönem! Kamerası olmayan araç muayenesinden geçemeyecek

İçişleri Bakanlığı’nın yönetmeliğiyle zorunlu oldu

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özka, 1 Mart 2025 itibariyle kamera olmayan ticari taksilerin araç muayenesinden geçemeyeceğini söyledi. Kameraların şoförlerin güvenliği için önemli olduğuna dikkat çeken Başkan Erkan Özkan, “1 Eylül 2024 tarihi itibariyle ticari araçlarda kamera, İçişleri Bakanlığının yönetmeliğiyle zorunlu hale getirildi. Bunun paralelinde, 1 Mart 2025’ten itibaren de tüm TÜVTÜRK vize istasyonlarında, kamera olmayan araçlara vize verilmeyecek; yani muayeneden geçemeyecekler. Olaylar yaşandıktan sonra, çözüm konusunda kameranın ne kadar önemli olduğu ortaya çıktı. Esnafımız bu konuyla ilgili harekete geçti, kamera taktırmaya başladılar” dedi.