Taksilerle ilgili çarpıcı rapor! İstanbul’daki yıllık gelir dudak uçuklatıyor

Yıllık gelirleri dudak uçuklatıyor

Günde ortalama 36 yolculuk yapan taksiler, yıllık 47,8 milyar TL gelir üretiyor. Ancak mevcut sistemde en dikkat çeken sorunlardan biri taksi plakalarının bir yatırım aracı haline gelmesi. Cumhuriyet’in haberine göre, plaka sahipleri ve kiracılar yüksek gelir elde ederken, taksi sürücülerinin kazancı düşük seviyede kalıyor.