Taksilerle ilgili çarpıcı rapor! İstanbul’daki yıllık gelir dudak uçuklatıyor
"İstanbul Taksi Ekosisteminin Dönüşümü" başlıklı araştırma raporu megakentin taksi hizmetlerindeki mevcut sorunları ve geleceğine dair önerileri ortaya koydu. Raporda taksilerin yatırım aracına dönüştüğü ifade edildi. Plaka sahipleri ve kiracılar yüksek gelir elde ederken, taksi sürücülerinin kazancının düşük seviyede kalması dikkat çekiyor. Ayrıca en kritik sorunlardan biri de uygulamaların komisyonları ve sabit ücret.
"İstanbul Taksi Ekosisteminin Dönüşümü" başlıklı araştırma raporunda megakentin taksi hizmetlerindeki mevcut sorunları ve geleceğe dair çözüm önerilerini ortaya konuldu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) başta olmak üzere birçok kurum ve kuruluş söz konusu soruna ilişkin adımlar atıyor. Konunun tartışıldığı yer olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğündeki öne çıkan gündemlerin başında 'taksi sorunu' geliyor.
Taksi sayısı kaç?
Kamuoyu araştırmalarıyla bilinen EY Türkiye, işte bu soruların yanıtlarının yer aldığı bir rapor yayımladı. Araştırmaya göre İstanbul’da 20.311 taksi ve 40.622 taksi sürücüsü bulunuyor.
Yıllık gelirleri dudak uçuklatıyor
Günde ortalama 36 yolculuk yapan taksiler, yıllık 47,8 milyar TL gelir üretiyor. Ancak mevcut sistemde en dikkat çeken sorunlardan biri taksi plakalarının bir yatırım aracı haline gelmesi. Cumhuriyet’in haberine göre, plaka sahipleri ve kiracılar yüksek gelir elde ederken, taksi sürücülerinin kazancı düşük seviyede kalıyor.