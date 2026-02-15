Takvim belli oldu: Bu hafta TOKİ kura çekimi hangi illerde?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ) 500 bin sosyal konut projesi kapsamında kura süreci il il devam ediyor. Bugüne kadar Adıyaman, Şırnak, Hakkâri, Siirt, Van, Mardin, Ağrı, Batman, Iğdır, Bitlis, Kars, Muş, Ardahan, Antalya, Bingöl, Tunceli, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Rize, Erzurum, Malatya, Erzincan, Şanlıurfa, Trabzon, Tokat, Amasya, Manisa, Kastamonu, Sivas, Aydın, Giresun, Kilis, Sinop, Niğde, Ordu, Aksaray, Karabük, Samsun, Nevşehir, Bartın, Elazığ, Kayseri, Zonguldak, Kırşehir, Düzce, Kahramanmaraş, Afyonkarahisar, Yalova, Kırıkkale, Yozgat, Kütahya, Bilecik, Çankırı, Bolu, Kocaeli, Tekirdağ, Balıkesir ve Kocaeli olmak üzere 58 ilde 213 bin 451 konutun hak sahipleri belirlendi.

Peki, Bu hafta hangi illerde TOKİ kura çekimi var? Açıklanan haftalık takvime göre, bu hafta Yozgat, Kütahya, Bilecik, Çankırı, Bolu, Tekirdağ ve Balıkesir illerinde kura çekimi gerçekleştirilecek.