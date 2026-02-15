Takvim belli oldu: Bu hafta TOKİ kura çekimi hangi illerde?
TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında, şu ana kadar 58 ilde kuralar tamamlanırken, yaklaşık 213 bin konutun hak sahipleri belirlendi. Bu haftaki çekilişlerle birlikte on binlerce konut için daha hak sahipleri noter huzurunda netleşecek. Öte yandan kura takviminin ilerleyen haftalarında İstanbul, Ankara ve İzmir için de ayrı tarihler açıklanması bekleniyor.
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ) 500 bin sosyal konut projesi kapsamında kura süreci il il devam ediyor. Bugüne kadar Adıyaman, Şırnak, Hakkâri, Siirt, Van, Mardin, Ağrı, Batman, Iğdır, Bitlis, Kars, Muş, Ardahan, Antalya, Bingöl, Tunceli, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Rize, Erzurum, Malatya, Erzincan, Şanlıurfa, Trabzon, Tokat, Amasya, Manisa, Kastamonu, Sivas, Aydın, Giresun, Kilis, Sinop, Niğde, Ordu, Aksaray, Karabük, Samsun, Nevşehir, Bartın, Elazığ, Kayseri, Zonguldak, Kırşehir, Düzce, Kahramanmaraş, Afyonkarahisar, Yalova, Kırıkkale, Yozgat, Kütahya, Bilecik, Çankırı, Bolu, Kocaeli, Tekirdağ, Balıkesir ve Kocaeli olmak üzere 58 ilde 213 bin 451 konutun hak sahipleri belirlendi.
Peki, Bu hafta hangi illerde TOKİ kura çekimi var? Açıklanan haftalık takvime göre, bu hafta Yozgat, Kütahya, Bilecik, Çankırı, Bolu, Tekirdağ ve Balıkesir illerinde kura çekimi gerçekleştirilecek.
Yeni haftanın takvimi şu şekilde:
ESKİŞEHİR
Tarih: 16 Şubat 2026
Saat: 11.00
Yer: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Prof. Dr. Necat Akdeniz Akgün Konferans Salonu
KARAMAN
Tarih: 16 Şubat 2026
Saat: 15.00
Yer: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu