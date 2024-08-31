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  4. Talep artıyor! Satın alamayan kiralıyor: Fiyatlar 79 TL'den başlıyor, 5 bin TL'ye kadar çıkıyor

Talep artıyor! Satın alamayan kiralıyor: Fiyatlar 79 TL'den başlıyor, 5 bin TL'ye kadar çıkıyor

Son yıllarda ürün satın almak yerine kiralama modeli giderek yaygınlaşmaya başladı. Başta teknolojik ürünler olmak üzere; giyim, spor ekipmanları, mobilya gibi pek çok araç gerecin kiralanması hem ekonomik, hem de sürdürülebilir avantajlar sağlıyor. Fiyatların ortalama 79 TL’den başlayarak, 5 bin TL’ye kadar çıktığı sektörde Türkiye’de yıllık büyüme hızı ise yüzde 80’i buluyor.

Talep artıyor! Satın alamayan kiralıyor: Fiyatlar 79 TL'den başlıyor, 5 bin TL'ye kadar çıkıyor - Sayfa 1

Son dönemde tüm dünyada ve Türkiye’de alım gücünün düşmesi, sürdürülebilirlik bilincinin artması ve tüketici ihtiyaçlarının çeşitlenmesiyle birlikte ürün kiralama piyasası hareketlendi.

ÇOK AZ MALZEMEYLE HAZIRLANAN TATLI - TIKLA ÖĞREN

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Talep artıyor! Satın alamayan kiralıyor: Fiyatlar 79 TL'den başlıyor, 5 bin TL'ye kadar çıkıyor - Sayfa 2

Tüketiciler başta teknolojik ürünler olmak üzere, mobilya, otomobil, giyim, spor ekipmanları gibi pek çok alanda ürün kiralamaya yöneldi.

ÇOK AZ MALZEMEYLE HAZIRLANAN TATLI - TIKLA ÖĞREN

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Talep artıyor! Satın alamayan kiralıyor: Fiyatlar 79 TL'den başlıyor, 5 bin TL'ye kadar çıkıyor - Sayfa 3

2023 itibariyle global kiralama piyasanın büyüklüğünün 2 trilyon dolar olduğu tahmin edildiği alanda kiralama fiyatları Türkiye’de ortalama 79 TL’den başlıyor ve 5000 TL’ye kadar çıkabiliyor.

ÇOK AZ MALZEMEYLE HAZIRLANAN TATLI - TIKLA ÖĞREN

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Talep artıyor! Satın alamayan kiralıyor: Fiyatlar 79 TL'den başlıyor, 5 bin TL'ye kadar çıkıyor - Sayfa 4

Kiralama süresi sonunda iade edilen cihazlar, yenilenerek yeniden kullanıma sunuluyor.

ÇOK AZ MALZEMEYLE HAZIRLANAN TATLI - TIKLA ÖĞREN

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