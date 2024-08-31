Talep artıyor! Satın alamayan kiralıyor: Fiyatlar 79 TL'den başlıyor, 5 bin TL'ye kadar çıkıyor
Son yıllarda ürün satın almak yerine kiralama modeli giderek yaygınlaşmaya başladı. Başta teknolojik ürünler olmak üzere; giyim, spor ekipmanları, mobilya gibi pek çok araç gerecin kiralanması hem ekonomik, hem de sürdürülebilir avantajlar sağlıyor. Fiyatların ortalama 79 TL’den başlayarak, 5 bin TL’ye kadar çıktığı sektörde Türkiye’de yıllık büyüme hızı ise yüzde 80’i buluyor.
Son dönemde tüm dünyada ve Türkiye’de alım gücünün düşmesi, sürdürülebilirlik bilincinin artması ve tüketici ihtiyaçlarının çeşitlenmesiyle birlikte ürün kiralama piyasası hareketlendi.
Tüketiciler başta teknolojik ürünler olmak üzere, mobilya, otomobil, giyim, spor ekipmanları gibi pek çok alanda ürün kiralamaya yöneldi.
2023 itibariyle global kiralama piyasanın büyüklüğünün 2 trilyon dolar olduğu tahmin edildiği alanda kiralama fiyatları Türkiye’de ortalama 79 TL’den başlıyor ve 5000 TL’ye kadar çıkabiliyor.
Kiralama süresi sonunda iade edilen cihazlar, yenilenerek yeniden kullanıma sunuluyor.