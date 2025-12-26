Tam 882.362 yatırımcısı var! İşte borsada en çok yatırımcıya sahip 8 hisse
Borsada yatırımcı alakasının en çok olduğu firmalar açıklandı. Yatırımcı sayısına göre hazırlanan listede, 882 bin yatırımcıyla THYAO zirvede yer alırken, Tüpraş ise çok az bir farkla ikinci sıradan takip etti.
Borsa İstanbul’da yatırımcı tercihlerine ışık tutan güncel veriler, piyasanın en çok ilgi gören şirketlerini ortaya koydu. Yatırımcı sayısı bakımından bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Türk Hava Yolları (THYAO) listenin ilk sırasında konumlanırken, sanayi devi Tüpraş (TUPRS) zirve yarışında dikkat çeken yakınlığıyla dikkat çekti.
1 | 11