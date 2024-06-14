Tam rekabet piyasası nedir? Tam rekabet piyasasının özellikleri
Tam rekabet piyasası, piyasaya dışarıdan hiçbir müdahalenin olmadığı ve fiyatların arz ve talebe göre serbestçe oluştuğu bir piyasadır. Peki, tam rekabet piyasasının özellikleri nelerdir? İşte tam rekabet piyasasına dair detaylar…
Tam rekabet piyasasının özellikleri nelerdir?
Tam rekabet piyasasını diğer piyasalardan ayıran en önemli özellik alıcı ve satıcıların tek başlarına fiyatlar üzerinde hiçbir etkilerinin olmamasıdır. Tam rekabet piyasasında alıcılar ve satıcılar fiyatı veri olarak kabul etmek durumundadır.
Tam rekabet piyasası, alıcı ve satıcıların hiçbir engel olmadan mübadele yaptıkları bir ortamı ifade eder. Tam rekabet piyasasında bir firmanın sattığı malın fiyatını kontrol etme ya da malına istediği fiyatı koyması gibi bir durum söz konusu değildir.
Tam rekabette piyasanın birinci şartı çok sayıda alıcı ve satıcının olmasıdır. “Çok sayıda” ile anlatılmak istenen ise piyasada o kadar çok sayıda alıcı ve satıcı bulunsun ki, bunlardan herhangi biri tek başına piyasa fiyatını etkileyemesin mantığıdır. Örneğin; un piyasasında çok sayıda alıcı ve satıcı vardır. Herhangi bir un üreticisi veya un alıcısı piyasada oluşan un fiyatını tek başına etkileyemez. Tam rekabet piyasasında bir firma piyasada oluşan fiyatı veri kabul eder ve o fiyattan istediği miktarda mal satabilir. Firmanın piyasa payı çok küçük olduğu için, ne kadar üretip satarsa satsın piyasa fiyatı bundan etkilenmez.
Tam rekabet piyasasında mal homojendir. Homojen malların fiyatları da arz ve talebe göre oluşan tek bir fiyattır. Alıcılar, malın homojen olması nedeniyle satıcılar arasında bir ayrım yapmazlar. Ayrıca mal homojen olduğu için herhangi bir tüketicinin piyasa fiyatından daha düşük, herhangi bir satıcının da piyasa fiyatından daha yüksek bir fiyat talep etmesi söz konusu olamaz.