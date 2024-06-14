Tam rekabet piyasası nedir? Tam rekabet piyasasının özellikleri

Tam rekabette piyasanın birinci şartı çok sayıda alıcı ve satıcının olmasıdır. “Çok sayıda” ile anlatılmak istenen ise piyasada o kadar çok sayıda alıcı ve satıcı bulunsun ki, bunlardan herhangi biri tek başına piyasa fiyatını etkileyemesin mantığıdır. Örneğin; un piyasasında çok sayıda alıcı ve satıcı vardır. Herhangi bir un üreticisi veya un alıcısı piyasada oluşan un fiyatını tek başına etkileyemez. Tam rekabet piyasasında bir firma piyasada oluşan fiyatı veri kabul eder ve o fiyattan istediği miktarda mal satabilir. Firmanın piyasa payı çok küçük olduğu için, ne kadar üretip satarsa satsın piyasa fiyatı bundan etkilenmez.