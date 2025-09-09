Tamamlayıcı emeklilik sistemi 2026’da başlıyor: Peki maaşlardan ne kadar kesinti yapılacak?
2026-2028 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program (OVP) Resmi Gazete’de yayımlandı. Programda büyüme, enflasyon, döviz kuru ve istihdam hedeflerinin yanı sıra dikkat çeken yapısal reformlara da yer verildi. Bu reformların en önemlilerinden biri ise Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) oldu.
Her ay yüzde 3 oranında kesinti
Mevcut Bireysel Emeklilik Sistemi’nden (BES) farklı olarak, TES kapsamında çalışanların maaşlarından her ay yüzde 3 oranında zorunlu kesinti yapılması planlanıyor. Uygulamanın 2026 yılının ikinci çeyreğinde devreye alınması öngörülüyor.