Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi için takvim netleşti: Çalışanların maaşından zorunlu kesinti yapılacak
Nisan ayında devreye alınması planlanan Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES), çalışanların maaşlarında yeni bir kesinti başlatacak. Düzenleme kapsamında, mevcut prim ve vergi kesintilerine ek olarak brüt maaşın yüzde 3’ü oranında ek kesinti uygulanacak.
Türkiye’de çalışanları yakından ilgilendiren Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) ile ilgili ayrıntılar netleşmeye başladı. Uzman Hüseyin İrfan Fırat’ın değerlendirmelerine göre, sistemin nisan ayında zorunlu olarak yürürlüğe girmesi planlanıyor.
YÜZDE 3 ORANINDA KESİNTİ UYGULANACAK
Yeni düzenleme hayata geçtiğinde, çalışanların maaşlarından halihazırda yapılan prim ve vergi kesintilerine ek olarak, brüt ücretin yüzde 3’ü oranında ilave bir kesinti yapılacak.
TES’in amacı, mevcut sosyal güvenlik sistemini tamamlayıcı bir yapı oluşturarak emeklilik döneminde elde edilecek geliri artırmak olarak ifade ediliyor.