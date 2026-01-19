Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi için takvim netleşti: Çalışanların maaşından zorunlu kesinti yapılacak

  1. Ekonomim
Nisan ayında devreye alınması planlanan Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES), çalışanların maaşlarında yeni bir kesinti başlatacak. Düzenleme kapsamında, mevcut prim ve vergi kesintilerine ek olarak brüt maaşın yüzde 3’ü oranında ek kesinti uygulanacak.

Türkiye’de çalışanları yakından ilgilendiren Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) ile ilgili ayrıntılar netleşmeye başladı. Uzman Hüseyin İrfan Fırat’ın değerlendirmelerine göre, sistemin nisan ayında zorunlu olarak yürürlüğe girmesi planlanıyor.

YÜZDE 3 ORANINDA KESİNTİ UYGULANACAK

Yeni düzenleme hayata geçtiğinde, çalışanların maaşlarından halihazırda yapılan prim ve vergi kesintilerine ek olarak, brüt ücretin yüzde 3’ü oranında ilave bir kesinti yapılacak.

TES’in amacı, mevcut sosyal güvenlik sistemini tamamlayıcı bir yapı oluşturarak emeklilik döneminde elde edilecek geliri artırmak olarak ifade ediliyor. 

Ancak bordrolarda yeni bir kesinti kaleminin daha yer alacak olması, özellikle düşük ve sabit gelirli çalışanlar açısından maaşların fiilen azalacağı endişesini beraberinde getiriyor.

