Tamamlayıcı emeklilikte 'Torba Kanun' çıkmazı! İsa Karakaş 'fırlayacak' dedi ve açıkladı
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nin (TES) 2026 yılında devreye alınması planlanıyordu. Sistem kapsamında çalışanların maaşlarında her ay otomatik kesinti yapılacak. SGK başmüfettişi İsa Karakaş konuyla ilgili "TES, ne 2025’in son çeyreğinde ne de 2026'da yürürlüğe girebilir" öngörüsünde bulundu ve kritik açıklamalar yaptı.
Resmî Gazete’de 2023 yılında yayımlanan düzenlemeyle, Otomatik Katılım Sistemi (OKS) işveren katkısıyla ikinci basamak emeklilik modeline dönüşerek TES’in temelini oluşturacaktı. Ancak uygulamanın başlatılması önce 2025’e, ardından 2026’ya ertelendi.
Tasarruf Emeklilik Sistemi (TES), Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) bağımsız olarak yürütülecek yeni bir emeklilik modeli olarak hayata geçirildi.
YÜZE 3 ORANINDA KESİNTİ YAPILACAK
Bu zorunlu düzenleme kapsamında, çalışanların maaşlarından yüzde 3 oranında kesinti yapılacak ve böylece milyonlarca kişi maaşlarından ikinci bir emeklilik katkısı ödeyecek. Sistemde kalma süresi en az 10 yıl olarak belirlendi.