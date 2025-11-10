Tamamlayıcı emeklilikte 'Torba Kanun' çıkmazı! İsa Karakaş 'fırlayacak' dedi ve açıkladı

YÜZE 3 ORANINDA KESİNTİ YAPILACAK

Bu zorunlu düzenleme kapsamında, çalışanların maaşlarından yüzde 3 oranında kesinti yapılacak ve böylece milyonlarca kişi maaşlarından ikinci bir emeklilik katkısı ödeyecek. Sistemde kalma süresi en az 10 yıl olarak belirlendi.