Tapu, elektrik faturası, konut ilanı ve kira desteği… İşte 2025’te devreye giren yeni düzenlemeler

Kiralık ilanda yetki şartı

Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) kapsamında, ilan vermek isteyen kişilerin kimlik doğrulamaları 1 Kasım 2023’te başlamıştı. EİDS’nin ikinci aşaması olan yetki doğrulama uygulaması, 1 Ocak 2025 itibarıyla kiralık taşınmaz ilanları için zorunlu oldu. Önümüzdeki süreçte satılık taşınmaz ve taşıt ilanları için de yetki doğrulama zorunlu hale getirilecek.