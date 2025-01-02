Tapu, elektrik faturası, konut ilanı ve kira desteği… İşte 2025’te devreye giren yeni düzenlemeler
2025 yılı pek çok yeni düzenlemeyi de beraberinde getirdi. 1 Ocak itibariyle tapu dairelerindeki işlemlerden, elektrik faturalarına, emlak ilanlarındaki yetki şartından, kentsel dönüşüm kira desteklerine kadar pek çok alanda başlıklarda yenilikler devreye alındı. İşte 2025’te yürürlüğe giren yeni düzenlemeler
Kiralık ilanda yetki şartı
Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) kapsamında, ilan vermek isteyen kişilerin kimlik doğrulamaları 1 Kasım 2023’te başlamıştı. EİDS’nin ikinci aşaması olan yetki doğrulama uygulaması, 1 Ocak 2025 itibarıyla kiralık taşınmaz ilanları için zorunlu oldu. Önümüzdeki süreçte satılık taşınmaz ve taşıt ilanları için de yetki doğrulama zorunlu hale getirilecek.
6 ay 6 bin km kuralı uzadı
Ticaret Bakanlığı, ikinci el araç piyasasındaki fahiş fiyat artışlarının ve fırsatçılığın önüne geçmek için 15 Eylül 2022’de 6 ay ve 6 bin km kuralı getirmişti. Normalde 1 Ocak 2025’te sona erecek olan düzenleme 1 Temmuz 2025’e kadar uzatıldı.
Kuyumcularda kimlik zorunluluğu geldi
Kuyumcularda 185 bin lirayı aşan alışverişlerde, kimlik ibrazı zorunlu oldu. Yasağa uymayan işletmelere cezai işlem başlatılacak.