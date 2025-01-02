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  4. Tapu, elektrik faturası, konut ilanı ve kira desteği… İşte 2025’te devreye giren yeni düzenlemeler

Tapu, elektrik faturası, konut ilanı ve kira desteği… İşte 2025’te devreye giren yeni düzenlemeler

2025 yılı pek çok yeni düzenlemeyi de beraberinde getirdi. 1 Ocak itibariyle tapu dairelerindeki işlemlerden, elektrik faturalarına, emlak ilanlarındaki yetki şartından, kentsel dönüşüm kira desteklerine kadar pek çok alanda başlıklarda yenilikler devreye alındı. İşte 2025’te yürürlüğe giren yeni düzenlemeler

Tapu, elektrik faturası, konut ilanı ve kira desteği… İşte 2025’te devreye giren yeni düzenlemeler - Sayfa 1

Kiralık ilanda yetki şartı

 Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) kapsamında, ilan vermek isteyen kişilerin kimlik doğrulamaları 1 Kasım 2023’te başlamıştı. EİDS’nin ikinci aşaması olan yetki doğrulama uygulaması, 1 Ocak 2025 itibarıyla kiralık taşınmaz ilanları için zorunlu oldu. Önümüzdeki süreçte satılık taşınmaz ve taşıt ilanları için de yetki doğrulama zorunlu hale getirilecek.

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Tapu, elektrik faturası, konut ilanı ve kira desteği… İşte 2025’te devreye giren yeni düzenlemeler - Sayfa 2

6 ay 6 bin km kuralı uzadı 

Ticaret Bakanlığı, ikinci el araç piyasasındaki fahiş fiyat artışlarının ve fırsatçılığın önüne geçmek için 15 Eylül 2022’de 6 ay ve 6 bin km kuralı getirmişti. Normalde 1 Ocak 2025’te sona erecek olan düzenleme 1 Temmuz 2025’e kadar uzatıldı.

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Tapu, elektrik faturası, konut ilanı ve kira desteği… İşte 2025’te devreye giren yeni düzenlemeler - Sayfa 3

Kuyumcularda kimlik zorunluluğu geldi

 Kuyumcularda 185 bin lirayı aşan alışverişlerde, kimlik ibrazı zorunlu oldu. Yasağa uymayan işletmelere cezai işlem başlatılacak.

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Tapu, elektrik faturası, konut ilanı ve kira desteği… İşte 2025’te devreye giren yeni düzenlemeler - Sayfa 4

Eski kimlikle tapuda işlem yapılamayacak 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, yeni yıl itibarıyla çipli kimlik kartları kullanımını zorunlu hale getirdi. Kimlik kartlarını yenilemeyenler, 1 Ocak 2025’ten itibaren tapu müdürlüklerinde herhangi bir işlem yapamayacak.

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