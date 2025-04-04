Tapu sahipleri dikkat! Kira beyannamesi vermek için son 3 gün! Peki kira geliri sınırı ne kadar?
2024 yılı için konut ve iş yerlerinden kira geliri elde eden vatandaşların kira beyannamesi doldurması gerekecek. Beyanname verme işlemi için belirlenen son tarih 7 Nisan. Peki, kira beyannamesi vermek zorunda olanlar kimler? 2024 yılı için kira geliri sınırı ne kadar? İşte detaylar...
Konut ve iş yeri sahiplerinin vermesi gereken kira beyannamesi için son tarih 7 Nisan'a kadar yaklaşmış durumda. 2024 yılına ait beyannamelerin bu tarihe kadar verilmesi gerekiyor. Beyanname verildikten sonra çıkacak gelir vergisi, Nisan ve Temmuz aylarında ödenecek. Kira beyannamesi için belirlenen gelir sınırı ise 2024 yılı için 10 bin TL olarak belirlenmiş durumda. Bu sınırı aşan kira gelirine sahip olanlar beyanname vermek zorunda.
Gelir İdaresi Başkanlığı, normalde 1 Mart ile 2 Nisan tarihleri arasında verilmesi gereken kira beyannamesi süresini 7 Nisan 2025 tarihine kadar uzattığını duyurdu. Başkanlık, X hesabı üzerinden yaptığı yazılı açıklamada bu süre uzatımına dair detayları paylaştı.
GELİR VERGİSİ ÖDEME TARİHLERİ
2024 takvim yılında elde edilen kira gelirlerine ilişkin verilecek yıllık gelir vergisi beyannameleri üzerinden tahakkuk eden gelir vergisi, 2025 yılının nisan ve temmuz aylarında iki eşit taksitle ödenebilecek. Birinci taksit, damga vergisiyle 2 Nisan'a, ikinci taksit ise 31 Temmuz'a kadar yatırılabilecek.