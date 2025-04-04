Tapu sahipleri dikkat! Kira beyannamesi vermek için son 3 gün! Peki kira geliri sınırı ne kadar?

Konut ve iş yeri sahiplerinin vermesi gereken kira beyannamesi için son tarih 7 Nisan'a kadar yaklaşmış durumda. 2024 yılına ait beyannamelerin bu tarihe kadar verilmesi gerekiyor. Beyanname verildikten sonra çıkacak gelir vergisi, Nisan ve Temmuz aylarında ödenecek. Kira beyannamesi için belirlenen gelir sınırı ise 2024 yılı için 10 bin TL olarak belirlenmiş durumda. Bu sınırı aşan kira gelirine sahip olanlar beyanname vermek zorunda.