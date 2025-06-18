Tapu sahipleri için yeni dönem! Miras paylaşımında eşitlik şartı kalktı, her şey sil baştan

Yeni uygulamayla birlikte, mirasçılar taşınmazların devrini kendi aralarında yazılı bir anlaşmayla yapabilecek. Gerçekgündem'in haberine göre bu işlemler için artık noter onayı da gerekmeyecek. Hedef, aile içi anlaşmazmaları en aza indirmek ve süreçleri hızlandırmak.