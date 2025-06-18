Tapu sahipleri için yeni dönem! Miras paylaşımında eşitlik şartı kalktı, her şey sil baştan
Miras paylaşımına ilişkin beklenen düzenleme yürürlüğe girdi. Yeni uygulama sayesinde tapu işlemleri daha kolay hale gelirken, mirasçılar arasında yaşanan hukuki anlaşmazlıkların da önüne geçilmesi hedefleniyor. Düzenleme, milyonlarca kişiyi doğrudan ilgilendiriyor.
Miras paylaşımında önemli bir düzenleme hayata geçirildi. Tapuda mirasın eşit olarak bölüştürülmesi zorunluluğu kaldırıldı.
Yeni uygulamayla birlikte, mirasçılar taşınmazların devrini kendi aralarında yazılı bir anlaşmayla yapabilecek. Gerçekgündem'in haberine göre bu işlemler için artık noter onayı da gerekmeyecek. Hedef, aile içi anlaşmazmaları en aza indirmek ve süreçleri hızlandırmak.
Yapılan düzenlemeler yalnızca miras paylaşımıyla sınırlı değil. Hisseli tapularla ilgili de dikkat çeken yenilikler getirildi. Bundan böyle hisseli gayrimenkullerin satışı için tüm hissedarların onayı gerekecek.