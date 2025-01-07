Tapuda parmak izi zorunluluğu başladı! Sistemde teyit edilmezse işlem yapılamıyor
Sahteciliğe karşı tapu işlemleri artık çipli kimlikle yapılıyor. Kimlik cihaza yerleştiriliyor, vatandaştan da parmak izi alınıyor. İki veri uyuşmazsa işlem gerçekleştirilmiyor.
Tapuda işlemler için çipli kimlik kartı ve parmak izi ile doğrulama dönemi başladı. Uygulama ile tapuda sahteciliğin önüne geçilmesi amaçlanıyor.
Parmak izi ile doğrulama zorunlu
1 Ocak itibariyle çipli kimlik zorunluluğu devreye girmişti. Hayata geçirilen uygulama ile işlemlerde çiplik kimlik kartı ve parmak izi ile doğrulaması yapılıyor.
Elektronik kimlik doğrulama sistemi ile sahteciliğin ve dolandırıcılıkların engellenmesi hedefleniyor.