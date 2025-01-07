  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Ekonomi
  4. Tapuda parmak izi zorunluluğu başladı! Sistemde teyit edilmezse işlem yapılamıyor

Tapuda parmak izi zorunluluğu başladı! Sistemde teyit edilmezse işlem yapılamıyor

Sahteciliğe karşı tapu işlemleri artık çipli kimlikle yapılıyor. Kimlik cihaza yerleştiriliyor, vatandaştan da parmak izi alınıyor. İki veri uyuşmazsa işlem gerçekleştirilmiyor.

Tapuda parmak izi zorunluluğu başladı! Sistemde teyit edilmezse işlem yapılamıyor - Sayfa 1

Tapuda işlemler için çipli kimlik kartı ve parmak izi ile doğrulama dönemi başladı. Uygulama ile tapuda sahteciliğin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

1 | 6
Tapuda parmak izi zorunluluğu başladı! Sistemde teyit edilmezse işlem yapılamıyor - Sayfa 2

Parmak izi ile doğrulama zorunlu

1 Ocak itibariyle çipli kimlik zorunluluğu devreye girmişti. Hayata geçirilen uygulama ile işlemlerde çiplik kimlik kartı ve parmak izi ile doğrulaması yapılıyor.

2 | 6
Tapuda parmak izi zorunluluğu başladı! Sistemde teyit edilmezse işlem yapılamıyor - Sayfa 3

Elektronik kimlik doğrulama sistemi ile sahteciliğin ve dolandırıcılıkların engellenmesi hedefleniyor.

3 | 6
Tapuda parmak izi zorunluluğu başladı! Sistemde teyit edilmezse işlem yapılamıyor - Sayfa 4

Tapu işlemi sırasında yeni çipli kimlik kartı cihaza yerleştiriliyor, işlem yaptıracak vatandaştan parmak izi alınıyor.

4 | 6