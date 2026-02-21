Tarih verildi: Motorine büyük zam geliyor! İstanbul'da motorinin litre fiyatı 60 TL'yi bulacak
Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma akaryakıt fiyatlarına zam ya da indirim olarak yansıyor. Motorinin litre fiyatına salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 2 lira 40 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Beklenen zammın uygulama geçirilmesiyle İstanbul'da motorinin litre fiyatının 60,29 liraya yükseleceği hesaplanıyor.
Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile vergi artışları akaryakıt fiyatlarına zam ve indirim olarak yansıyor.
Akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatına salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 2 lira 40 kuruş zam gelmesi bekleniyor.
İSTANBUL'DA MOTORİNİN LİTRE FİYATI 60 TL'Yİ BULACAK
Beklenen zammın uygulama geçirilmesiyle İstanbul'da motorinin litre fiyatının 60,29 liraya, Ankara'da 61,42 liraya, İzmir'de ise 61,70 liraya yükselmesi öngörülüyor.