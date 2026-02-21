  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Ekonomi
  4. Tarih verildi: Motorine büyük zam geliyor! İstanbul'da motorinin litre fiyatı 60 TL'yi bulacak

Tarih verildi: Motorine büyük zam geliyor! İstanbul'da motorinin litre fiyatı 60 TL'yi bulacak

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma akaryakıt fiyatlarına zam ya da indirim olarak yansıyor. Motorinin litre fiyatına salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 2 lira 40 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Beklenen zammın uygulama geçirilmesiyle İstanbul'da motorinin litre fiyatının 60,29 liraya yükseleceği hesaplanıyor.

Tarih verildi: Motorine büyük zam geliyor! İstanbul'da motorinin litre fiyatı 60 TL'yi bulacak - Sayfa 1

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile vergi artışları akaryakıt fiyatlarına zam ve indirim olarak yansıyor.

1 | 5
Tarih verildi: Motorine büyük zam geliyor! İstanbul'da motorinin litre fiyatı 60 TL'yi bulacak - Sayfa 2

Akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatına salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 2 lira 40 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

2 | 5
Tarih verildi: Motorine büyük zam geliyor! İstanbul'da motorinin litre fiyatı 60 TL'yi bulacak - Sayfa 3

İSTANBUL'DA MOTORİNİN LİTRE FİYATI 60 TL'Yİ BULACAK

Beklenen zammın uygulama geçirilmesiyle İstanbul'da motorinin litre fiyatının 60,29 liraya, Ankara'da 61,42 liraya, İzmir'de ise 61,70 liraya yükselmesi öngörülüyor.

3 | 5
Tarih verildi: Motorine büyük zam geliyor! İstanbul'da motorinin litre fiyatı 60 TL'yi bulacak - Sayfa 4

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.

4 | 5