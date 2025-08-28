Tarihte bugün: 28 Ağustos
28 Ağustos tarihi, tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki, tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 28 Ağustos’ta hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…
28 Ağustos'ta yaşanan olaylar
1499 - Mustafa Paşa komutasındaki Osmanlı Donanması, Mora yarımadasında Venedik kontrolünde kalan son kale olan İnebahtı'yı fethetti.
1789 - William Herschel, Satürn'ün yeni ay'ını keşfetti.
1845 - Scientific American dergisinin ilk sayısı yayımlandı.
1898 - Caleb Bradham, ürettiği karbonatlı içeceğin adını "Pepsi-Cola" olarak değiştirdi.
1907 - UPS, James E. Casey tarafından Seattle, Washington'da kuruldu.
1916 - Alman İmparatorluğu, Romanya Krallığı'na savaş ilan etti.
1916 - İtalya Krallığı, Alman İmparatorluğu'na savaş ilan etti.
1924 - Gürcistan'da muhalefet, SSCB'ye karşı isyan başlattı.
1934 - Üsküdar-Kadıköy tramvay hattının ilk denemesi yapıldı.
1954 - Cumhurbaşkanı Celâl Bayar, Savarona yatı ile Yugoslavya'ya gitti.
1963 - ABD'de Güney'den başlayan "Sivil Haklar Yürüyüşü" Washington'da Lincoln Anıtı önünde son buldu. Martin Luther King, Jr., 200.000 kişiye hitaben ünlü I Have a Dream konuşmasını yaptı.
1964 - Ankara'da 20 bin genç ABD Büyükelçiliği'ne yürüdü, Yunanistan Büyükelçiliği de taşlandı.