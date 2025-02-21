Tarım Kredi'de onlarca üründe Ramazan indirimi! 157 üründe fiyatlar sabitlendi
Tarım Kredi Kooperatifi Marketleri Ramazan’da fiyatları sabitledi. Onlarca üründe indirim yapılacak. 157 üründe fiyat sabit kalırken, temel ihtiyaç malzemelerinde de indirimler geçerli olacak.
Tarım Kredi Kooperatifi Marketleri, Ramazan ayında vatandaşların bütçesine katkı sağlamak için onlarca üründe indirim kampanyası başlattı.
İndirimler, un, bakliyat, kahvaltılık gibi temel gıda ürünlerinin dışında Ramazan'ın vazgeçilmezleri arasında bulunan hurma, şekerpare tatlısı, güllaç gibi ürünleri de kapsıyor.
Temel gıda maddeleri uygun fiyata sunulacak
Kampanya kapsamında Tarım Kredi Marketleri'nin kendi markası Anadolu'nun birçok ürününde fiyatlar en alt seviyeye çekildi.