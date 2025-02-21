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  4. Tarım Kredi'de onlarca üründe Ramazan indirimi! 157 üründe fiyatlar sabitlendi

Tarım Kredi'de onlarca üründe Ramazan indirimi! 157 üründe fiyatlar sabitlendi

Tarım Kredi Kooperatifi Marketleri Ramazan’da fiyatları sabitledi. Onlarca üründe indirim yapılacak. 157 üründe fiyat sabit kalırken, temel ihtiyaç malzemelerinde de indirimler geçerli olacak.

Tarım Kredi'de onlarca üründe Ramazan indirimi! 157 üründe fiyatlar sabitlendi - Sayfa 1

Tarım Kredi Kooperatifi Marketleri, Ramazan ayında vatandaşların bütçesine katkı sağlamak için onlarca üründe indirim kampanyası başlattı. 

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Tarım Kredi'de onlarca üründe Ramazan indirimi! 157 üründe fiyatlar sabitlendi - Sayfa 2

İndirimler, un, bakliyat, kahvaltılık gibi temel gıda ürünlerinin dışında Ramazan'ın vazgeçilmezleri arasında bulunan hurma, şekerpare tatlısı, güllaç gibi ürünleri de kapsıyor.

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Tarım Kredi'de onlarca üründe Ramazan indirimi! 157 üründe fiyatlar sabitlendi - Sayfa 3

Temel gıda maddeleri uygun fiyata sunulacak 

Kampanya kapsamında Tarım Kredi Marketleri'nin kendi markası Anadolu'nun birçok ürününde fiyatlar en alt seviyeye çekildi.

 

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Tarım Kredi'de onlarca üründe Ramazan indirimi! 157 üründe fiyatlar sabitlendi - Sayfa 4

Anadolu marka 830 gram salça 26.90 TL'den, 5 kilogram un 84.50 TL'den, 1 kilogram kuru fasulye 58.90 TL'den, 1 kilogram kırmızı mercimek 39.90 TL'den, 1 kilogram baldo pirinç 67.50 TL'den, 1 kilogram nohut 48.50 TL'den satılıyor.

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