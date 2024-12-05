Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde gıda ürünlerinde dev indirim (SARI ETİKETLİ İNDİRİMLİ ÜRÜNLER)
Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde gıda ürünlerinde dev indirim (SARI ETİKETLİ İNDİRİMLİ ÜRÜNLER)
Tarım kredi kooperatif marketlerinde, gıda ürünlerinde geçerli olan indirim fırsatını kaçırmayın. İşte, Tarım Kredi Kooperatifi indirimli gıda ürünleri...
TK ANADOLU AYÇİÇEK YAĞI 5 LT
Fiyat: 278,50 TL
1 | 14
TARSÜT TEREYAĞI 500 GR
Fiyat: 155 TL
2 | 14
TORKU SÜZME PEYNİR 850 GR
Fiyat: 134,50 TL
3 | 14
SÜTAŞ SÜZME PEYNİR 500 GR
Fiyat: 79,90 TL
4 | 14
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