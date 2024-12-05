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  4. Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde gıda ürünlerinde dev indirim (SARI ETİKETLİ İNDİRİMLİ ÜRÜNLER)

Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde gıda ürünlerinde dev indirim (SARI ETİKETLİ İNDİRİMLİ ÜRÜNLER)

Tarım kredi kooperatif marketlerinde, gıda ürünlerinde geçerli olan indirim fırsatını kaçırmayın. İşte, Tarım Kredi Kooperatifi indirimli gıda ürünleri...

Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde gıda ürünlerinde dev indirim (SARI ETİKETLİ İNDİRİMLİ ÜRÜNLER) - Sayfa 1

TK ANADOLU AYÇİÇEK YAĞI 5 LT

Fiyat: 278,50 TL

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Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde gıda ürünlerinde dev indirim (SARI ETİKETLİ İNDİRİMLİ ÜRÜNLER) - Sayfa 2

TARSÜT TEREYAĞI 500 GR

Fiyat: 155 TL

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Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde gıda ürünlerinde dev indirim (SARI ETİKETLİ İNDİRİMLİ ÜRÜNLER) - Sayfa 3

TORKU SÜZME PEYNİR 850 GR

Fiyat: 134,50 TL

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Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde gıda ürünlerinde dev indirim (SARI ETİKETLİ İNDİRİMLİ ÜRÜNLER) - Sayfa 4

SÜTAŞ SÜZME PEYNİR 500 GR

Fiyat: 79,90 TL

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