Tarım Kredi Kooperatifleri Çiftçi Marketi'nde Ramazan'a özel fiyatlar (SON TARİH 15 MART)
Tarım Kredi Kooperatifleri Çiftçi Marketi'nde Ramazan'a özel fiyatlar (SON TARİH 15 MART)
Tarım Kredi Kooperatifleri Çiftçi Marketi'nde Ramazan’a özel, gıda ürünlerinde geçerli indirimli ürünler fiyat listesi…
TARIM KREDİ ALTIN FİLİZ ÇAY 3000 GR
Fiyat: 515 TL
1 | 25
TARIM KREDİ ÇİÇEK BALI 450 GR
Fiyat: 99,90 TL
2 | 25
TARIM KREDİ EKSTRA GELENEKSEL REÇEL ÇEŞİTLERİ (VİŞNE, İNCİR, ÇİLEK)
Fiyat: 42,50 TL
3 | 25
TARIM KREDİ YARIM YAĞLI SÜT 1 LT
Fiyat: 27,50 TL
4 | 25
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