Tarım Kredi Kooperatif’te, gıda ve temizlik ürünlerinde büyük fırsat (SON İNDİRİM TARİHİ 16 ARALIK)
Tarım Kredi Kooperatif’te, gıda ve temizlik ürünlerinde büyük fırsat (SON İNDİRİM TARİHİ 16 ARALIK)
Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde, gıda ve temizlik ürünlerinde 16 Aralık tarihine kadar geçerli indirim fırsatını kaçırmayın. İşte, indirimli fiyatlar…
TK ANADOLU BARBUNYA 1 KG
Fiyat: 77,50 TL
1 | 14
TK OSMANCIK PİRİNÇ 2,5 KG
Fiyat: 134,90 TL
2 | 14
TK DONUK DANA KUŞBAŞI 400 GR
Fiyat: 155,60 TL
3 | 14
SUPERFRESH PİZZA KİNG 4’LÜ
Fiyat: 159,90 TL
4 | 14
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