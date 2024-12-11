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Tarım Kredi Kooperatif’te, gıda ve temizlik ürünlerinde büyük fırsat (SON İNDİRİM TARİHİ 16 ARALIK)

Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde, gıda ve temizlik ürünlerinde 16 Aralık tarihine kadar geçerli indirim fırsatını kaçırmayın. İşte, indirimli fiyatlar…

Tarım Kredi Kooperatif’te, gıda ve temizlik ürünlerinde büyük fırsat (SON İNDİRİM TARİHİ 16 ARALIK) - Sayfa 1

TK ANADOLU BARBUNYA 1 KG

Fiyat: 77,50 TL

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Tarım Kredi Kooperatif’te, gıda ve temizlik ürünlerinde büyük fırsat (SON İNDİRİM TARİHİ 16 ARALIK) - Sayfa 2

TK OSMANCIK PİRİNÇ 2,5 KG

Fiyat: 134,90 TL

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Tarım Kredi Kooperatif’te, gıda ve temizlik ürünlerinde büyük fırsat (SON İNDİRİM TARİHİ 16 ARALIK) - Sayfa 3

TK DONUK DANA KUŞBAŞI 400 GR

Fiyat: 155,60 TL

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Tarım Kredi Kooperatif’te, gıda ve temizlik ürünlerinde büyük fırsat (SON İNDİRİM TARİHİ 16 ARALIK) - Sayfa 4

SUPERFRESH PİZZA KİNG 4’LÜ

Fiyat: 159,90 TL

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