Tasfiye sürecindeki fon sayısı 65'e düştü: İşte güncel tam liste

Altıncı Fon Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nın ardından yapılan açıklamada, A1 Capital Portföy, Bulls Portföy ve Pardus Portföy yönetimindeki fonlarda bulunan 45 binin üzerindeki kişiye yönelik toplam yaklaşık 40,8 milyar TL tutarında ayni ve nakdi tasfiye işleminin Ziraat Bankası tarafından tamamlandığı bildirildi.