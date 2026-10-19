Tasfiye sürecindeki fon sayısı 65'e düştü: İşte güncel tam liste
SPK tarafından tasfiyesine karar verilen 131 fon ile ilgili süreçte yeni bir gelişme yandı. Fon tasfiye sürecinde 66 yatırım fonunun işlemleri tamamlandı ve tasfiyesi devam eden fon sayısı 65'e indi. İşte tasfiyesi devam eden fonların güncel tam listesi...
Toplam 40,8 milyar liralık işlemin tamamlandığı süreçte, yatırımcıların merak ettiği güncel fon listesi netleşti.4 portföy şirketinde 65 fon bulunuyor. Peki söz konusu tasfiyesi devam eden 65 fon hangileri?
Altıncı Fon Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nın ardından yapılan açıklamada, A1 Capital Portföy, Bulls Portföy ve Pardus Portföy yönetimindeki fonlarda bulunan 45 binin üzerindeki kişiye yönelik toplam yaklaşık 40,8 milyar TL tutarında ayni ve nakdi tasfiye işleminin Ziraat Bankası tarafından tamamlandığı bildirildi.
Tasfiyesi süren 65 fon hangileri?
Tamamlanan işlemlerin ardından tasfiye kapsamındaki fonlar dört portföy yönetim şirketinin bünyesinde bulunuyor. Güncel listeye göre
Hedef Portföy'ün 31,
Atlas Portföy'ün 16,
Pusula Portföy'ün 12,
Tera Portföy'ün 6
fonunda tasfiye süreci devam ediyor.
Atlas Portföy tasfiye listesindeki 16 fon
1 Algo Toros Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
2 Bankacılık Sektörü Hisse Senedi Serbest Fon
3 Beşinci Hisse Senedi Serbest Fon
4 Birinci Hisse Senedi Serbest Fon
5 Dördüncü Hisse Senedi Serbest Fon
6 Dördüncü Serbest (TL) Fon
7 İkinci Hisse Senedi Serbest Fon