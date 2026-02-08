  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Ekonomi
  4. Taşıt kredilerinde son durum: 400 bin TL'nin geri ödemesi ne kadar oldu? İşte bank banka oranlar...

Taşıt kredilerinde son durum: 400 bin TL'nin geri ödemesi ne kadar oldu? İşte bank banka oranlar...

Araç almak isteyenler bankaların taşıt kredisi faiz oranlarını merak ediyor. Merkez Bankası'nın son faiz indiriminin ardından taşıt kredisi faiz oranlarında son tablo netleşti. İşte banka banka 400 bin TL'lik kredi için geri ödeme tutarları...

Taşıt kredilerinde son durum: 400 bin TL'nin geri ödemesi ne kadar oldu? İşte bank banka oranlar... - Sayfa 1

Akbank

Kredi Tutarı: 400 bin TL

Vade Sayısı: 36 Ay

Faiz Oranı: Yüzde 2,85

Aylık Ödeme Tutarı: 20 bin 298 TL

Toplam Ödeme Tutarı: 733 bin 54 TL

1 | 16
Taşıt kredilerinde son durum: 400 bin TL'nin geri ödemesi ne kadar oldu? İşte bank banka oranlar... - Sayfa 2

Garanti BBVA

Kredi Tutarı: 400 bin TL

Vade Sayısı: 36 Ay

Faiz Oranı: Yüzde 2,85

Aylık Ödeme Tutarı: 20 bin 298 TL

Toplam Ödeme Tutarı: 733 bin 754 TL

2 | 16
Taşıt kredilerinde son durum: 400 bin TL'nin geri ödemesi ne kadar oldu? İşte bank banka oranlar... - Sayfa 3

KuveytTürk

Finansman Tutarı: 400 bin TL

Vade Sayısı: 36 Ay

Kar Payı Oranı: Yüzde 2,82

Aylık Ödeme Tutarı: 20 bin 186 TL

Toplam Ödeme Tutarı: 729 bin 24 TL

3 | 16
Taşıt kredilerinde son durum: 400 bin TL'nin geri ödemesi ne kadar oldu? İşte bank banka oranlar... - Sayfa 4

Dünya Katılım

Finansman Tutarı: 400 bin TL

Vade Sayısı: 36 Ay

Kar Payı Oranı: Yüzde 2,94

Aylık Ödeme Tutarı: 20 bin 636 TL

Toplam Ödeme Tutarı: 745 bin 205 TL

4 | 16