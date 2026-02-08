Taşıt kredilerinde son durum: 400 bin TL'nin geri ödemesi ne kadar oldu? İşte bank banka oranlar...
Araç almak isteyenler bankaların taşıt kredisi faiz oranlarını merak ediyor. Merkez Bankası'nın son faiz indiriminin ardından taşıt kredisi faiz oranlarında son tablo netleşti. İşte banka banka 400 bin TL'lik kredi için geri ödeme tutarları...
Akbank
Kredi Tutarı: 400 bin TL
Vade Sayısı: 36 Ay
Faiz Oranı: Yüzde 2,85
Aylık Ödeme Tutarı: 20 bin 298 TL
Toplam Ödeme Tutarı: 733 bin 54 TL
Garanti BBVA
Kredi Tutarı: 400 bin TL
Vade Sayısı: 36 Ay
Faiz Oranı: Yüzde 2,85
Aylık Ödeme Tutarı: 20 bin 298 TL
Toplam Ödeme Tutarı: 733 bin 754 TL
KuveytTürk
Finansman Tutarı: 400 bin TL
Vade Sayısı: 36 Ay
Kar Payı Oranı: Yüzde 2,82
Aylık Ödeme Tutarı: 20 bin 186 TL
Toplam Ödeme Tutarı: 729 bin 24 TL