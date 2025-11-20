Taşıt kredilerinde son durum: En ucuz taşıt kredisi hangi bankada? İşte 350 bin TL'nin geri ödemesi
En düşük taşıt finansmanı oranı bu hafta da %3,02’de sabit kaldı. Taşıt kredilerinde 12 ay vadede yüzde 27 olan finansman yükünün 36 ay vadede yüzde 88’e kadar yükselmesi de dikkat çekti. En ucuz taşıt finansmanı hangi bankalarda? 350 bin TL finansmanın 1, 2 ve 3 yılda geri ödeme tabloları nasıl? İşte detaylar...
Araba alma hayali kuran ya da arabasının modelini yükseltmek isteyen tüketiciler “en ucuz taşıt kredisi” aramalarını hızlandırdı. Bankalarca sunulan finansman seçeneklerine bakıldığında ise haftalardır kıpırdamayan taşıt kredisi oranları için bu hafta da yeni bir indirim haberi gelmedi.
En uygun araba finansmanı oranı %3,02 olarak devam ederken; tercih edilen vadeye göre taksit tutarlarında gerileme ancak toplam geri ödemede ise artış dikkat çekiyor.
EN UCUZ TAŞIT KREDİLERİ
20 Kasım 2025 itibarıyla bankalarca sunulan en ucuz taşıt kredileri:
-Albaraka: %3,02 (Kâr payı oranı)
-Kuveyt Türk: %3,10 (Kâr payı oranı)