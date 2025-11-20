Taşıt kredilerinde son durum: En ucuz taşıt kredisi hangi bankada? İşte 350 bin TL'nin geri ödemesi

Araba alma hayali kuran ya da arabasının modelini yükseltmek isteyen tüketiciler “en ucuz taşıt kredisi” aramalarını hızlandırdı. Bankalarca sunulan finansman seçeneklerine bakıldığında ise haftalardır kıpırdamayan taşıt kredisi oranları için bu hafta da yeni bir indirim haberi gelmedi.