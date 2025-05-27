Tatil hayaliniz kabusa dönmesin! İşte yazlık ve devre mülk kiralama tuzakları

Ev sahibinin kiralama ruhsatını mutlaka isteyin!

Bu düzenlemeye göre 1 yıl içinde 3 defa ve 100 gün altında yapılan tüm kiralamaların kısa süreli ve turizm amaçlı kiralama olarak değerlendirileceğini dile getiren Kiraz, kiraya verenin Kültür ve Turizm Bakanlığından kısa süreli kiralama ruhsatını almış olması ve bunu taşınmazın görülen bir dış mekanına koyması gerektiğini anlattı.