Tatil hayaliniz kabusa dönmesin! İşte yazlık ve devre mülk kiralama tuzakları
Hem bayram hem de yaz tatili yaklaşırken uzmanlardan yazlık ve devremülk kiralamalarına ilişkin kritik uyarılar geldi. Sosyal medya ilanları, yanıltıcı reklamlar ve dairelerin olduğu sitelerin kuralları tatili büyük bir pişmanlığa dönüştürebilir. Uzmanlar devre mülk ve yazlık kiralamada dikkat edilecekleri tek tek açıklayarak “Tatil hayaliniz kabusa dönmesin” uyarısı yaptı.
"Yazlık kiralarken kapıda kalmayın"
Yazın gelmesiyle birlikte tatil planları da şimdiden yapılmaya başlandı. Uzmanlar Sosyal medya ilanları, yanıltıcı reklamlar ve dairelerin olduğu sitelerin kuralları ile ilgili kritik öneriler ve tuzaklara dikkat çekiyor. “Yazlık kiralarken kapıda kalmayın” uyarısı yapan uzmanlar devre mülk ve yazlık kiralamada dikkat edilecekleri tek tek açıkladı.
Tatilinize gölge düşürmeyin!
Tüketici derneklerinin temsilcileri ve hukukçular, yaz aylarının yaklaşmasıyla artan yazlık ve devre mülk kiralama işlemleri sırasında tüketicilere mağdur olmaması için uyarılarda bulundu.
Kiralamaları yönetmeliğe uygun yapın!
Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Ali Güvenç Kiraz, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, yazlık kiralama konusunda vatandaşların dikkat etmesi gereken en önemli hususun, kısa süreli kiralama düzenlemesi olan "Konutların Turizm Amaçlı Kiralanması Faaliyetlerinin Düzenlenmesine İlişkin Yönetmelik" kapsamında kiralamanın yapılması gerektiğini söyledi.
Ev sahibinin kiralama ruhsatını mutlaka isteyin!
Bu düzenlemeye göre 1 yıl içinde 3 defa ve 100 gün altında yapılan tüm kiralamaların kısa süreli ve turizm amaçlı kiralama olarak değerlendirileceğini dile getiren Kiraz, kiraya verenin Kültür ve Turizm Bakanlığından kısa süreli kiralama ruhsatını almış olması ve bunu taşınmazın görülen bir dış mekanına koyması gerektiğini anlattı.