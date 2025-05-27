Tatil sezonu geldi, yazlık fiyatları yükseldi! İşte bölge bölge yazlık kiraları...

Villa tipi 4 kişi bir evde haftalık kira bedeli geçen yıl 60 bin TL iken bu yıl 65 bin TL'ye çıktı.

Muğla'da öne çıkan diğer bir seçenek olan Fethiye'de ise metrekare satış fiyatı yüzde 30 artışla 65 bin TL'ye çıkarken, haftalık kira için ortalama bedel 35 bin TL olarak hesaplandı.