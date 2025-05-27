Tatil sezonu geldi, yazlık fiyatları yükseldi! İşte bölge bölge yazlık kiraları...
Yazın gelmesiyle sayfiye yerlerindeki konut ve yazlık kiralarında hatırı sayılır bir yükseliş gerçekleşti. Bodrum'da en yüksek aylık kira bedeli 4.5 milyon TL'ye çıktı. İşte bölge bölge dudak uçuklatan yazlık kiraları...
Güneş yüzünü gösterdi, yaz tatili planı yapanlar yazlık bölgelerdeki kiralara gözleri çevirdi. Yazlık piyasası bu yıl sınırlı yükseliş gösterse de bazı bölgelerdeki rakamlar dudak uçuklattı.
TSKB Gayrimenkul Değerleme'nin araştırma raporuna göre evlerin en pahalı olduğu ilçe Bodrum'da ortalama metrekare satış fiyatı 220 bin TL'ye ulaşırken, yazlık villalarda haftalık kira bedeli 65 bin TL'yi buluyor.
Bölgede lüks villada ise aylık kira 4.5 milyon TL'ye kadar çıkıyor. İzmir ve Antalya'nın popüler ilçelerinde haftalık 50 bin TL'nin altına tatil evi bulmak zor. Kiraların daha uygun olduğu adresler ise Didim, Kuşadası ve Edremit. Özellikle Didim'de yazlık evlerde ortalama metrekare fiyatı 50 bin TL, haftalık villa kirası 30 bin TL'den başlıyor.
PAHALILAR BODRUM'DA
Yazlık ev denilince en popüler olan ilçelerin başında gelen Bodrum'da ortalama metrekare fiyatı 220 bin TL'ye ulaştı. Ama fiyat artışındaki gerileme dikkat çekici. Bölgede pandeminin başında yüzde 100'e yaklaşan yıllık fiyat artışı, geçen yıl yüzde 67 olmuştu, bu yıl yüzde 10'a geriledi.