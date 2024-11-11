Tatilde erken rezervasyon dönemi başladı! Otellerde fiyat yarı yarıya indi
Tatilci önümüzdeki yaz dönemi için davrandı. Otellerde erken rezervasyon dönemi başladı. Bu yaz artan fiyatlar nedeniyle bu kez tatilci elini çabuk tuttu. Tatilini şimdiden alan yüzde 50 indirim ve taksit avantajlarından faydalanıyor.
Yaz tatilinde erken rezervasyon dönemi başladı. Geçen dönemde fiyatların artışı, yaz tatilinden hemen önce alınan tatiller bütçeyi zorlayınca tatilciler bu kez erken dönem indirimlerine yöneldi. Elini çabuk tutan yarı yarıya indirimler ve taksit fırsatlarından yararlanıyor.
Yeni kampanyalar duyuruldu
Turizm şirketleri tatilini avantajlı yapmak isteyenler için yeni kampanyalarını duyurdu. Erken rezervasyon döneminin indirim oranları da cazip tatil imkanı sunuyor. Kampanların Ocak sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.
Tatilciler arasında temmuz ve ağustos ayları revaçta!
Erken rezervasyon döneminin başlamasıyla haziran, temmuz ve ağustos için rezervasyon yapılmaya başlandığını belirten online rezervasyon şirketi CEO’su Gökhan Sivrikaya Posta Gazetesi’ne konuştu. Sivrikaya, “Haziranda Alanya, Marmaris, Çeşme ve Bodrum ön planda. Temmuzda Antalya, Bodrum, Fethiye ve Kaş tercih edilirken, ağustosta ise Antalya, Kemer, Fethiye, Bodrum ve Manavgat için en çok aramalar yapılıyor” diye konuştu.
İade garantisi önemli bir fırsat
Erken rezervasyonun ilk döneminde tesislerin en yüksek indirim oranıyla avantajlı fiyatlarını sunduğunu açıklayan Sivrikaya, “Ayrıca bankaların kredi kartlarına sundukları ödeme koşulları ve iade garantili tatil satın alımları da çok önemli bir fırsat” dedi. Kasım ayında tatilcilerin güney bölgeleri için arama yapmaya devam ettiğini söyleyen Sivrikaya, “Özellikle Antalya, Muğla, Kıbrıs ve İstanbul’a yakın tatil aramaları yapıyor. Özellikle Bolu, Sapanca ve Kapadokya ön plana çıkıyor” dedi.