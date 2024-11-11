Tatilde erken rezervasyon dönemi başladı! Otellerde fiyat yarı yarıya indi

Tatilciler arasında temmuz ve ağustos ayları revaçta!

Erken rezervasyon döneminin başlamasıyla haziran, temmuz ve ağustos için rezervasyon yapılmaya başlandığını belirten online rezervasyon şirketi CEO’su Gökhan Sivrikaya Posta Gazetesi’ne konuştu. Sivrikaya, “Haziranda Alanya, Marmaris, Çeşme ve Bodrum ön planda. Temmuzda Antalya, Bodrum, Fethiye ve Kaş tercih edilirken, ağustosta ise Antalya, Kemer, Fethiye, Bodrum ve Manavgat için en çok aramalar yapılıyor” diye konuştu.