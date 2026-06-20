Tatilin gözdesi Bodrum’da lüksün zirvesinde en pahalı 10 otel
Bodrum, yaz döneminin önemli mekanlarını barındırırken, en pahalı 10 otelde de konaklamak bütçelerin sınırlarını zorluyor. Bodrum’da lüks otellerde tek gecelik konaklama bedelleri dikkat çekiyor.
Bodrum, gerek denizi gerek eğlencesiyle yaz döneminde yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisini çekiyor. Gözde tatil beldesinde gecelik oda fiyatları cep yakıyor. İşte Bodrum’daki en pahalı 10 otelin Trivago’dan derlenen (20-24 Temmuz 2026 döneminde) tek gecelik tek kişi fiyatları:
1 | 11