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  4. Tatilin gözdesi Bodrum’da lüksün zirvesinde en pahalı 10 otel

Tatilin gözdesi Bodrum’da lüksün zirvesinde en pahalı 10 otel

Bodrum, yaz döneminin önemli mekanlarını barındırırken, en pahalı 10 otelde de konaklamak bütçelerin sınırlarını zorluyor. Bodrum’da lüks otellerde tek gecelik konaklama bedelleri dikkat çekiyor.

Tatilin gözdesi Bodrum’da lüksün zirvesinde en pahalı 10 otel - Sayfa 1

Bodrum, gerek denizi gerek eğlencesiyle yaz döneminde yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisini çekiyor. Gözde tatil beldesinde gecelik oda fiyatları cep yakıyor. İşte Bodrum’daki en pahalı 10 otelin Trivago’dan derlenen (20-24 Temmuz 2026 döneminde) tek gecelik tek kişi fiyatları:

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Tatilin gözdesi Bodrum’da lüksün zirvesinde en pahalı 10 otel - Sayfa 2

10- The Bodrum Hotel Yalıkavak - MGallery Collection-40.177 TL

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Tatilin gözdesi Bodrum’da lüksün zirvesinde en pahalı 10 otel - Sayfa 3

9- Caresse, a Luxury Collection Resort & Spa, Bodrum-50.086 TL

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Tatilin gözdesi Bodrum’da lüksün zirvesinde en pahalı 10 otel - Sayfa 4

8- Yalıkavak Marina Hotel by Social Living Collection-57.438 TL

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