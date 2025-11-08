TCMB enflasyon beklentisini açıkladı, tahminler güncellendi: İşte asgari ücrette zam senaryoları
Milyonlarca çalışan yeni asgari ücretin ne kadar olacağını merak ediyor. Gözler Aralık ayında toplanacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na çevrildi. Kritik toplantı öncesinde Merkez Bankası'nın 2025 yılı enflasyon beklentisi de belli oldu. Enflasyonda beklentiler değişirken asgari ücret zammı için tahminler de yeniden yapıldı. İşte asgari ücret için masadaki 5 zam senaryosu...
Milyonlarca çalışan 2026 yılında uygulanacak asgari ücretin belirlenmesi için gözünü Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndan çıkacak sonuca çevirdi. Asgari ücret için zam maratonu, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun aralık ayında yapacağı ilk toplantı ile başlayacak.
ENFLASYONDA BEKLENTİ ARALIĞI DEĞİŞTİ
TCMB Başkanı Fatih Karahan, İstanbul Finans Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantı ile yılın 4. Enflasyon Raporu'nu açıkladı. Ağustos ayında gerçekleştirilen sunumda açıklanan 2025 yılı enflasyon beklentisi yüzde 25-29 arasında aralığından yüzde 31-33'e yükseldi.
KARAHAN'DAN 'ASGARİ ÜCRET' SORUSUNA CEVAP
Enflasyon Raporu sunumunun ardından gazetecilerin sorularını cevaplayan Fatih Karahan, asgari ücret konusundaki bir soruya şu yanıtı verdi:
"Her şeyden önce ücret konusunda belirleyici ve tavsiye veren konumda değiliz. Burada ilgili bir kurul var, o kurul çalışmaları yürütecek, kendi çalışmaları sonucunda da bunu açıklayacaktır. Bizim için önemli olan yüksek enflasyonun ücretleri reel olarak eritmesi ve bu nedenle enflasyonla mücadele aslında en çok düşük gelir gruplarının refah seviyesini artırması. Yaptığımız işi esas bu nedenle önemsiyoruz."