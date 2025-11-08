TCMB enflasyon beklentisini açıkladı, tahminler güncellendi: İşte asgari ücrette zam senaryoları

KARAHAN'DAN 'ASGARİ ÜCRET' SORUSUNA CEVAP

Enflasyon Raporu sunumunun ardından gazetecilerin sorularını cevaplayan Fatih Karahan, asgari ücret konusundaki bir soruya şu yanıtı verdi:

"Her şeyden önce ücret konusunda belirleyici ve tavsiye veren konumda değiliz. Burada ilgili bir kurul var, o kurul çalışmaları yürütecek, kendi çalışmaları sonucunda da bunu açıklayacaktır. Bizim için önemli olan yüksek enflasyonun ücretleri reel olarak eritmesi ve bu nedenle enflasyonla mücadele aslında en çok düşük gelir gruplarının refah seviyesini artırması. Yaptığımız işi esas bu nedenle önemsiyoruz."