TCMB, enflasyonu nasıl tahmin ediyor? İşte sürecin perde arkası!
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), enflasyon tahminlerini geniş veri analizleri, ekonomik modeller, beklenti anketleri ve senaryo çalışmalarıyla oluşturuyor. Küresel risklerden iç talebe kadar birçok değişkeni dikkate alan banka, tahminlerini Enflasyon Raporu ile kamuoyuna açıklıyor. TCMB Başkanı Fatih Karahan’ın sunumuna göre, 2025 TÜFE ara hedefi yüzde 24, 2026 TÜFE ara hedefi ise yüzde 16 seviyesinde korunmaya devam ediyor. 2025 yıl sonuna ilişkin beklentiler ise yüzde 25-29 aralığından yüzde 31-33 aralığına çıkarıldı. 2025 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 32 oldu.
Merkez Bankası tahminlerini kapsamlı ekonomik verilerle oluşturuyor
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), enflasyon tahminlerini oluştururken ekonominin tamamını kapsayan geniş bir veri setini kullanıyor. Büyüme oranları, tüketici eğilimleri, istihdam dinamikleri, döviz piyasası hareketleri ve üretim maliyetleri ilk analiz edilen göstergeler arasında yer alıyor. Bu kapsamlı veri havuzu, tahmin sürecinin temelini oluşturuyor.
Ekonomik modelleme çerçevesi kullanılıyor
Merkez Bankası’nın teknik altyapısını “Enflasyon Tahmin Modeli” şekillendiriyor. Talep koşulları, çıktı açığı, maliyet geçişkenliği ve fiyatlama davranışları bu modelin içinde matematiksel olarak hesaplanıyor. Ekonominin potansiyel seviyesinin üzerinde ya da altında seyretmesi, enflasyon projeksiyonlarının yönünü belirleyen kritik değişkenlerden biri oluyor.
Küresel piyasa etkileri yakından izleniyor
TCMB, küresel ekonomik gelişmelerin iç fiyatlara etkisini sürekli takip ediyor. Enerji fiyatlarındaki oynaklık, emtia fiyatlarındaki değişim, tedarik zinciri sorunları ve uluslararası kuruluşların ekonomik beklentileri düzenli olarak modele entegrasyon sağlıyor. Böylece dışarıdan gelen risklerin iç enflasyona etkisi senaryolaştırılmış şekilde hesaplanıyor.
Beklenti anketleri tahminlerin önemli bir ayağı
Ekonomideki en kritik unsurlardan biri olan beklentiler, TCMB’nin tahmin sürecinde özel bir yere sahip. Reel sektör, tüketiciler ve piyasa katılımcılarıyla yapılan beklenti anketleriyle geleceğe dair fiyat algısı ölçülüyor. Beklentilerde yaşanan bozulmalar, enflasyon tahminlerinin yukarı yönlü revize edilmesine neden olabiliyor.