TCMB, enflasyonu nasıl tahmin ediyor? İşte sürecin perde arkası!

Ekonomik modelleme çerçevesi kullanılıyor

Merkez Bankası’nın teknik altyapısını “Enflasyon Tahmin Modeli” şekillendiriyor. Talep koşulları, çıktı açığı, maliyet geçişkenliği ve fiyatlama davranışları bu modelin içinde matematiksel olarak hesaplanıyor. Ekonominin potansiyel seviyesinin üzerinde ya da altında seyretmesi, enflasyon projeksiyonlarının yönünü belirleyen kritik değişkenlerden biri oluyor.