TCMB faizi sabit bıraktı! Piyasalar hareketlendi: 500 bin TL’nin mevduat faiz getirisi uçtu
Yıl sonuna doğru faiz indirimi yapması beklenen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bu ay faiz oranını yüzde 50 seviyesinde sabit tuttu. Kararın ardından piyasalarda hareketlilik yaşandı. Bankaların güncel mevduat faiz oranları da açıklandı ve 500 bin TL'lik birikim için 1 aylık (32 günlük) net kazanç miktarı belirlendi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yıl sonuna doğru faiz indirimi beklentilerine rağmen, bu ay faizi yüzde 50 seviyesinde sabit tuttu. Kararın ardından piyasalarda hareketlilik yaşandı.
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Bankaların güncel mevduat faiz oranları açıklanırken, 500 bin TL'lik mevduat için 1 aylık (32 günlük) net kazanç da belli oldu.
İşte 500 bin TL'nin aylık getirisi
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