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  4. TCMB faizi sabit bıraktı! Piyasalar hareketlendi: 500 bin TL’nin mevduat faiz getirisi uçtu

TCMB faizi sabit bıraktı! Piyasalar hareketlendi: 500 bin TL’nin mevduat faiz getirisi uçtu

Yıl sonuna doğru faiz indirimi yapması beklenen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bu ay faiz oranını yüzde 50 seviyesinde sabit tuttu. Kararın ardından piyasalarda hareketlilik yaşandı. Bankaların güncel mevduat faiz oranları da açıklandı ve 500 bin TL'lik birikim için 1 aylık (32 günlük) net kazanç miktarı belirlendi.

TCMB faizi sabit bıraktı! Piyasalar hareketlendi: 500 bin TL’nin mevduat faiz getirisi uçtu - Sayfa 1

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yıl sonuna doğru faiz indirimi beklentilerine rağmen, bu ay faizi yüzde 50 seviyesinde sabit tuttu. Kararın ardından piyasalarda hareketlilik yaşandı. 

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TCMB faizi sabit bıraktı! Piyasalar hareketlendi: 500 bin TL’nin mevduat faiz getirisi uçtu - Sayfa 2

Bankaların güncel mevduat faiz oranları açıklanırken, 500 bin TL'lik mevduat için 1 aylık (32 günlük) net kazanç da belli oldu.

İşte 500 bin TL'nin aylık getirisi

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TCMB faizi sabit bıraktı! Piyasalar hareketlendi: 500 bin TL’nin mevduat faiz getirisi uçtu - Sayfa 3

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı %47

Net Kazanç 19.005,46 TL

Vade Sonu Tutar 519.005,46 TL

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TCMB faizi sabit bıraktı! Piyasalar hareketlendi: 500 bin TL’nin mevduat faiz getirisi uçtu - Sayfa 4

ING

Faiz Oranı %52,00

Net Getiri 21.085 TL

Vade sonu tutar 521.085 TL

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