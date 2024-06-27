TCMB politika faizini sabit bıraktı! Politika faizi nedir?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 50'de sabit tuttu. Peki, politika faizi nedir? TCMB, politika faizini belirlerken hangi verilerden yararlanır? İşte, politika faizine ilişkin detaylar...
Politika faizi nedir?
Temel amacı ekonomik büyümeyi düzenlemek, enflasyonu kontrol altında tutmak ve genel istikrarı sağlamak olan politika faizi , Merkez Bankası tarafından belirlenir ve genellikle bir yıllık devlet tahvillerinde uygulanır.
TCMB politika faizini belirlerken hangi verilerden yararlanır?
TCMB Para Politikası Kurulu, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) gibi enflasyon verilerini inceleyerek fiyat artışlarının kontrol altında olup olmadığını değerlendirir.
İşsizlik oranındaki değişiklikler değerlendirilerek ekonominin genel performansı analiz edilir.
Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) gibi mali büyümeyi gösteren veriler, para politikasının etkilerini değerlendirmede önemlidir.
Politika faizi artarsa ekonomide ne olur?
Politika faizi arttığında kredi maliyeti yükselir. Tüketiciler ile işletmeler arasında borçlanma maliyeti artar. Sonucunda ise ekonomiyi yavaşlatabilir ve yatırımları kısıtlayabilir.
Politika faizi düşerse ne olur?
Politika faizi düşerse kredi maliyeti azalabilir. Bu durum tüketiciler ve işletmeler için daha uygun finansman koşulları sağlar ve ekonomiyi canlandırabilir. Bu nedenle işletmeler yatırım yapma eğilimini girebilir.