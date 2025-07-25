TCMB’den beklenmedik hamle: Faizler 300 baz puan indi! Peki, "baz puan"nedir?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), 24 Temmuz tarihli toplantısında piyasaları şaşırtan bir kararla politika faizini 300 baz puan indirdi. Bu sürpriz indirimle politika faizi yüzde 46'dan yüzde 43'e çekilirken, bu karar ekonomi çevrelerinde geniş yankı buldu. Peki, sıkça duyduğumuz "baz puan" ne anlama geliyor ve faiz indiriminin etkileri neler olacak?
Baz puan nedir? Faiz oranlarını nasıl etkiler?
Ekonomi haberlerinde sıkça karşımıza çıkan baz puan (bp), faiz oranları ve getiri oranlarındaki değişimleri ifade etmek için kullanılan standart bir ölçü birimidir. Basitçe açıklamak gerekirse:
1 baz puan = %0,01 (yüzde sıfır virgül sıfır bir) anlamına gelir.
Bu da demektir ki, 100 baz puan, yüzde 1'e eşittir.
TCMB'nin faizi 300 baz puan indirmesi, politika faizinde yüzde 3'lük bir düşüş yaşandığı anlamına geliyor. Yani, faiz oranı %46'dan %43'e geriledi.
Neden baz puan kullanılır?
Faiz oranlarındaki değişimleri neden doğrudan yüzde olarak ifade etmek yerine baz puanla belirttiğimize dair birkaç önemli neden bulunuyor.
1-) Hassasiyet
Özellikle çok küçük faiz oranı değişimleri (örneğin %0,05'lik bir artış), yüzdelik olarak ifade edildiğinde kafa karıştırıcı olabilir. Ancak "5 baz puanlık artış" demek, hem daha net hem de daha hassas bir ifade sunar.