TCMB’den beklenmedik hamle: Faizler 300 baz puan indi! Peki, "baz puan"nedir?

1-) Hassasiyet

Özellikle çok küçük faiz oranı değişimleri (örneğin %0,05'lik bir artış), yüzdelik olarak ifade edildiğinde kafa karıştırıcı olabilir. Ancak "5 baz puanlık artış" demek, hem daha net hem de daha hassas bir ifade sunar.