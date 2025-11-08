TCMB'den yıl sonu enflasyonu için yeni tahmin: Memur ve emekli maaşına zamda yeni hesap

TCMB'den yeni tahmini ile emekli ve memur maaşları için yapılan zam hesaplamaları sil baştan değişti. Peki memur ve emekli maaşına ne kadar zam yapılacak? Hangi memurun maaşıan ne kadar zam yapılacak? Emekli sandığı, SGK ve BAĞ-KUR emeklileri ne kadar maaş zammı alacak? İşte yeni zam tablosu...