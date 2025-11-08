TCMB'den yıl sonu enflasyonu için yeni tahmin: Memur ve emekli maaşına zamda yeni hesap
Merkez Bankası'nın yıl sonunda enflasyon beklenti aralığı yükseldi. Enflasyon beklentisinin yükselmesiyle memur ve emekli maaşına zamda hesaplar değişti. Peki memur ve emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? Hangi memur ne kadar zam alacak? İşte yeni zam tablosu...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, İstanbul Finans Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantı ile yılın 4. Enflasyon Raporu'nu açıkladı. Ağustos ayında gerçekleştirilen sunumda 25 ila 29 arasında gerçekleşmesi beklenen 2025 yılı enflasyon tahmini yüzde 31 ila 33 arasına yükseldi.
TCMB'den yeni tahmini ile emekli ve memur maaşları için yapılan zam hesaplamaları sil baştan değişti. Peki memur ve emekli maaşına ne kadar zam yapılacak? Hangi memurun maaşıan ne kadar zam yapılacak? Emekli sandığı, SGK ve BAĞ-KUR emeklileri ne kadar maaş zammı alacak? İşte yeni zam tablosu...
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre temmuz ayında enflasyon yüzde 2.06, ağustos ayında yüzde 2.04, eylül ayında ise yüzde 3,23 olarak gerçekleşmişti. Yıllık enflasyon ise yüzde 33,29 olmuştu. TÜİK verilerine göre ekim ayında enflasyon yüzde 2.55 oldu. Yıllık enflasyon ise 32.87'ye geriledi. Ekim ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla zammı belirleyecek 4. veri de belli oldu. Geriye sadece kasım ve aralık ayı enflasyon rakamları kaldı.