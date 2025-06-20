TCMB'nin faiz kararı sonrası 5 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? İşte banka banka liste
Merkez Bankası, 19 Haziran'da açıkladığı kararla faizi sabit tuttu. Peki Merkez Bankası'nın bu kararının ardından mevduat faizinde değişiklik oldu mu? Bankaların mevduat faiz oranlarında son durum ne? İşte faiz kararı sonrası banka banka 5 milyon TL'nin aylık faiz getirisi...
TCMB'den faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, Fatih Karahan başkanlığında toplanan Kurul'un, politika faizinin yüzde 46'da sabit kalmasına karar verdiği bildirildi.
Kurulun ayrıca Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 49'da, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 44,5'te sabit tuttuğu belirtilen duyuruda, "Enflasyonun ana eğilimi mayıs ayında gerilemiştir. Öncü veriler ana eğilimdeki düşüşün haziran ayında da sürdüğüne işaret etmektedir. İkinci çeyreğe ait veriler yurt içi talebin yavaşladığını göstermektedir. Jeopolitik gelişmelerin ve küresel ticarette artan korumacılığın dezenflasyon sürecine olası etkileri yakından takip edilmektedir. Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.
Peki bu karar bankaların mevduat faizlerini etkiledi mi? Mevduat faizlerinde son durum ne? En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? İşte banka banka 5 milyon TL'nin aylık getirisi: