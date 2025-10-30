TCMB'nin faiz kararı sonrası ihtiyaç kredisi faizleri düştü mü? 125 bin TL’nin ödemesi ne kadar?

Peki TCMB'nin faiz kararı sonrası ihtiyaç kredisi faiz oranları düştü mü? Bu kategoride en çok tercih edilen ihtiyaç kredisi oranlarında henüz yeni bir düşüş yok. Geçen hafta yüzde 2,99 olan en düşük ihtiyaç kredisi faiz oranı bu hafta da aynı seviyede kaldı.