TCMB'nin faiz kararı sonrası ihtiyaç kredisi faizleri düştü mü? 125 bin TL’nin ödemesi ne kadar?
Merkez Bankası'nın faiz indiriminin ardından ihtiyaç kredisi faiz oranlarında düşüş olup olmadığı merak ediliyor. Peki en uygun ihtiyaç kredisi faiz oranlarını hangi bankalar veriyor? 125 bin TL’nin geri ödemesi ne kadar? İşte detaylar...
Merkez Bankası'nın geçen haftaki faiz indirimi kararının ardından dikkatler tüketici kredisi faiz oranlarına çevrildi.
Peki TCMB'nin faiz kararı sonrası ihtiyaç kredisi faiz oranları düştü mü? Bu kategoride en çok tercih edilen ihtiyaç kredisi oranlarında henüz yeni bir düşüş yok. Geçen hafta yüzde 2,99 olan en düşük ihtiyaç kredisi faiz oranı bu hafta da aynı seviyede kaldı.
Bankalarca sunulan oranlar vadeye göre farklılık gösterirken, Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre 12 ay, 24 ay ve 36 ay vadeli en düşük ihtiyaç kredisi faiz oranları ve örnek ödeme tabloları şöyle...