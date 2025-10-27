TCMB’nin faiz kararının ardından konut, ihtiyaç ve taşıt kredilerinde en düşük oranlar ne?

Peki bu karar kredi faiz oranlarına da yansır mı? Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre Gedik Yatırım tarafından yapılan değerlendirmede; TCMB’nin muhtemelen aralık ayındaki yılın son toplantısında da 100 baz puanlık indirim eğiliminde olabileceğine dikkat çekilerek, “Bununla beraber ekim ve kasım enflasyon verileri de belirleyici olmaya devam edecektir. Ekim ayı TÜFE verileri sonrasında 10 aylık kümülatif enflasyonun yüzde 29 seviyesine ulaşmasını bekliyoruz. Buna bağlı olarak TCMB’nin 7 Kasım’daki Enflasyon Raporu toplantısında 2025 için yüzde 25 -yüzde 29’luk tahmin aralığını da yukarı yönlü revize etmesi kaçınılmaz görünüyor” denildi.