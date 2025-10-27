TCMB’nin faiz kararının ardından konut, ihtiyaç ve taşıt kredilerinde en düşük oranlar ne?
TCMB, beklentilere paralel olarak “sınırlı bir hamle” ile politika faizini 100 baz puan indirdi ve yüzde 39,50 seviyesine çekti. Bu karar, kredi faiz oranlarına da yansır mı? Peki konut, ihtiyaç ve taşıt kredilerinde en ucuz faiz oranlarını hangi bankalar veriyor? 750 bin TL konut, 100 bin TL ihtiyaç ve 250 bin TL taşıt kredisinin aylık ve toplam geri ödeme tablosu nasıl? İşte detaylar...
Tüketici kredileri cephesinde de dikkatle izlenen Merkez Bankası'nın faiz kararı 23 Ekim'de açıklandı. TCMB, beklentilere paralel olarak “sınırlı bir hamle” ile politika faizini 100 baz puan indirdi ve yüzde 39,50 seviyesine çekti.
Peki bu karar kredi faiz oranlarına da yansır mı? Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre Gedik Yatırım tarafından yapılan değerlendirmede; TCMB’nin muhtemelen aralık ayındaki yılın son toplantısında da 100 baz puanlık indirim eğiliminde olabileceğine dikkat çekilerek, “Bununla beraber ekim ve kasım enflasyon verileri de belirleyici olmaya devam edecektir. Ekim ayı TÜFE verileri sonrasında 10 aylık kümülatif enflasyonun yüzde 29 seviyesine ulaşmasını bekliyoruz. Buna bağlı olarak TCMB’nin 7 Kasım’daki Enflasyon Raporu toplantısında 2025 için yüzde 25 -yüzde 29’luk tahmin aralığını da yukarı yönlü revize etmesi kaçınılmaz görünüyor” denildi.
TCMB’nin faiz kararının kredi oranlarına da sınırlı yansımalarının olabileceği düşünülüyor ancak ciddi bir indirim beklenmiyor.
Bu arada Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından açıklanan son verilere göre 17 Ekim ile sona eren haftada tüketici kredilerinin toplam hacmi 2 trilyon 624 milyar TL olarak gerçekleşti. Toplam kredi hacmi 6 milyar TL artarken, bu rakam son 1 ayın en düşük haftalık artışı olarak kayıtlara geçti.