TCMB'nin kredi kartı nakit avans faizindeki yaptığı düzenleme ile neler değişecek? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, geçtiğimiz günlerde kredi kartında nakit avans kullanımına dair faiz düzenlemesine giderek faiz oranlarını ihtiyaç kredisi ile uyumlu hale getirdi. Peki yapılan bu düzenleme ile nakit avans kullanımında neler değişecek işte ayrıntılar...

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, cumartesi günü yaptığı açıklamada ilave sıkılaştırma adımları kapsamında iki yeni kararını duyurdu. 1 | 6

Açıklanan kararlarla birlikte kredi kartı ve kredili mevduat hesaplarından yapılan nakit çekim yani nakit avans işlemlerinde uygulanan faiz oranı ihtiyaç kredisi faiz oranıyla uyumlu olacak bir seviyeye yükseltilerek ihtiyaç kredisi ile nakit avans faiz oranları eşitlenmiş oldu. Hesaplanan aylık azami akdi faiz oranı yüzde 4,42'den yüzde 5'e çıkarıldı. 2 | 6

HEDEF HIZLI BÜYÜMENİN ÖNÜNE GEÇMEK VE İLGİYİ SOĞUTMAK NTV'de yer alan habere göre uzmanlar, kararın ihtiyaç kredisi ve kredi kartı tarafındaki hızlı büyümenin önüne geçilmesi için alınan önlemlerden biri olduğunu söylüyor. Bununla birlikte uzmanlar söz konusu karar ile düşük faizli nakit avansa olan ilginin soğutulmasının da hedeflendiği ekledi. 3 | 6