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  4. Tek bir hisseye 1 milyar TL! Bu hisselere adeta para yağdı: İşte yatırımcıların en gözde hisseler

Tek bir hisseye 1 milyar TL! Bu hisselere adeta para yağdı: İşte yatırımcıların en gözde hisseler

Borsada geride kalan haftanın son işlem gününde en çok para girişi ve çıkışının olduğu hisseler açıklandı.

Tek bir hisseye 1 milyar TL! Bu hisselere adeta para yağdı: İşte yatırımcıların en gözde hisseler - Sayfa 1

Borsada geride kalan Cuma günü BİST100 endeksi %0,26 yükselişle 10.358,46 puandan kapanış yaptı. Ancak 11 Temmuz tarihinde BİST100 endeksinde -3 milyar 636 milyon TL, BİST30 endeksinde ise -2 milyar 906 milyon TL aktif işlem farkı kaydedildi. Tüm hisselerdeki toplam aktif işlem farkı ise -3 milyar 741 milyon TL olarak gerçekleşti.

İşte en çok para çıkışının olduğu hisseler...

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Tek bir hisseye 1 milyar TL! Bu hisselere adeta para yağdı: İşte yatırımcıların en gözde hisseler - Sayfa 2

10. Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (TCELL)
Aktif Fark (TL): -193.801.000

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Tek bir hisseye 1 milyar TL! Bu hisselere adeta para yağdı: İşte yatırımcıların en gözde hisseler - Sayfa 3

9. Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. (SAHOL)
Aktif Fark (TL): -207.633.000

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Tek bir hisseye 1 milyar TL! Bu hisselere adeta para yağdı: İşte yatırımcıların en gözde hisseler - Sayfa 4

8. Pera Yatırım Holding A.Ş. (PEHOL)
Aktif Fark (TL): -225.023.000

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