Tek bir hisseye 1 milyar TL! Bu hisselere adeta para yağdı: İşte yatırımcıların en gözde hisseler

Borsada geride kalan Cuma günü BİST100 endeksi %0,26 yükselişle 10.358,46 puandan kapanış yaptı. Ancak 11 Temmuz tarihinde BİST100 endeksinde -3 milyar 636 milyon TL, BİST30 endeksinde ise -2 milyar 906 milyon TL aktif işlem farkı kaydedildi. Tüm hisselerdeki toplam aktif işlem farkı ise -3 milyar 741 milyon TL olarak gerçekleşti.

İşte en çok para çıkışının olduğu hisseler...