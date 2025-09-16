Tek bir hisseye 1 milyar TL! Bu hisseyi alan kazandı: İşte en çok para girişi-çıkışı olan hisseler
Borsa İstanbul'un yükselişle kapandığı haftanın ikinci işlem gününde en çok para girişi ve çıkışının yaşandığı hisseler belli oldu.
Borsada haftanın ikinci işlem günü BİST100 endeksi yüzde 1,66 yükselişle 11.182,96 puandan kapanış yaptı. 16 Eylül Salı günü BİST100 endeksinde aktif alış satışlarda aktif fark +4 milyar 666 milyon 252 bin TL olurken, BİST30 endeksinde +4 milyar 726 milyon 293 bin TL aktif fark gerçekleşti. Tüm hisselerde ise +6 milyar 220 milyon 670 bin TL aktif işlem farkı kaydedildi.
İşte en çok para çıkışı olan hisseler...