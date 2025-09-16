Tek bir hisseye 1 milyar TL! Bu hisseyi alan kazandı: İşte en çok para girişi-çıkışı olan hisseler

Borsada haftanın ikinci işlem günü BİST100 endeksi yüzde 1,66 yükselişle 11.182,96 puandan kapanış yaptı. 16 Eylül Salı günü BİST100 endeksinde aktif alış satışlarda aktif fark +4 milyar 666 milyon 252 bin TL olurken, BİST30 endeksinde +4 milyar 726 milyon 293 bin TL aktif fark gerçekleşti. Tüm hisselerde ise +6 milyar 220 milyon 670 bin TL aktif işlem farkı kaydedildi.

