  4. Tek bir hisseye 1 milyar TL! Bu hisseyi alan kazandı: İşte en çok para girişi-çıkışı olan hisseler

Borsa İstanbul'un yükselişle kapandığı haftanın ikinci işlem gününde en çok para girişi ve çıkışının yaşandığı hisseler belli oldu.

Borsada haftanın ikinci işlem günü BİST100 endeksi yüzde 1,66 yükselişle 11.182,96 puandan kapanış yaptı. 16 Eylül Salı günü BİST100 endeksinde aktif alış satışlarda aktif fark +4 milyar 666 milyon 252 bin TL olurken, BİST30 endeksinde +4 milyar 726 milyon 293 bin TL aktif fark gerçekleşti. Tüm hisselerde ise +6 milyar 220 milyon 670 bin TL aktif işlem farkı kaydedildi.

İşte en çok para çıkışı olan hisseler...

10 - 1000 Yatırımlar Holding A.Ş. (BINHO)
Aktif Fark: –116 milyon 997 bin TL

9 - Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. (PGSUS)
Aktif Fark: –135 milyon 980 bin TL

8 - Tera Yatırım Teknoloji Holding A.Ş. (TEHOL)
Aktif Fark: –144 milyon 585 bin TL

